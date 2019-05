La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/may/2019 La cocina de la abuela Berta:

Una Pizza Diferente

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky

Quiero contarles que hoy hace 2 años la Dirección de La Auténtica me invitó a participar en esta columna. Estoy muy agradecida a ellos y a ustedes: los lectores que me apoyan, escriben y utilizan lo que publico semana a semana. Muchas gracias. Seguiré aportando lo que mejor hago y lo que más me gusta. ¿Se animan a una pizza integral con calabacín, champiñones y rodajas de tomate? Besos de abuela. INGREDIENTES Para la base: - 100 gramos de harina integral. - 15 gramos de levadura tipo royal. - 6 cucharadas de agua. - 1 cucharada de aceite de oliva. - 1 pizca de sal. Para la pizza: - 50 gramos de calabacín. - 50 gramos de champiñones - 2 tomates rojos - 200 gramos de salsa de tomate. - 200 gramos de queso mozzarella. - 4 cucharadas de aceite de oliva. - Sal. PREPARACION Elaboramos en primer lugar la masa de la pizza integral. Mezclamos la levadura con la harina y la sal y agregamos poco a poco el aceite y el agua. Amasamos hasta obtener una pasta compacta y que no se pegue en los dedos. Dejamos media hora reposando en un sitio fresco. Extendemos la masa sobre la bandeja previamente untada de aceite dejándola lo más fina posible y con forma redondeada. Cocemos la base untada con un poco de aceite en el horno previamente calentado a 200 grados durante 15 minutos. Sacamos del horno y dejamos templar. Añadimos a la base la salsa de tomate y sobre esta salsa colocamos el resto de los ingredientes de manera homogénea y decorativa. Por último terminamos espolvoreando el queso mozzarella rallado por encima de toda la pizza (si se quiere se puede espolvorear antes del queso unas hierbas aromáticas como orégano y albahaca). Introducimos en el horno a 200 grados hasta que se gratine la superficie de la pizza, unos 20 minutos. Servimos caliente. Por supuesto, una cerveza fría no viene mal para acompañar ;). Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



