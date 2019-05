La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/may/2019 Con el folklore hasta Vietnam







Los campanenses Franco Ellemberger y Damián Bianchi, bailarines y profesores del Ballet Martín Fierro, viajan por seis meses tras ser convocados por Malambo Company. "Es una linda experiencia que se nos presenta y hay que aprovechar", aseguran. Hablar de baile supone para nosotros diferentes tipos de ritmos, formas y movimientos. Muchas personas han logrado destacarse a través de la historia como expertos bailarines, ya que debido a sus esfuerzos, a la dedicación y el amor al arte, pudieron ser hitos y referentes que permanecen aún hoy. Teniendo en cuenta esto; en Campana hay dos bailarines que han sido convocados por Malambo Company para una gira por Vietnam. Se trata de Damián Bianchi (31) y Franco Ellemberger (20), bailarines y profesores del Ballet Martín Fierro de nuestra a ciudad que dirige Estela Ayerbe y el recordado Rafael Tapia. "Es una mezcla de emociones, en cuanto todo sucede lejos de acá. Me hubiera gustado que puedan triunfar y vivir de esto en nuestro país, sabemos que hoy la situación está difícil", sintetiza Ayerbe. Esta propuesta surgió luego de una audición que Franco hizo junto a otro joven Oscar Gastañaga para la compañía de Mora Godoy durante el verano en Mar del Plata. En ese casting conocieron al profesor/director Nicolás Morales quien les contó de esa idea que hoy es una realidad. Son diez los seleccionados hay gente de Chaco, de Córdoba, de Mar del Plata. "Juntar la formación fue difícil, hace pocos días se pudieron comenzar los ensayos al 100%", asegura Bianchi. Los jóvenes viajan esta noche y explicaron que durante las tres primeras semanas realizarán prueba de escenario, temas de vestuario, temas de técnica y detrás del escenario. Luego formaran parte, como atracción del parque más grande de la zona Sun World ubicado en Danang City donde realizarán tres o cuatro shows todos los días. Damián hace más de veinte años que está inserto en el mundo del Folklore, en toda la charla agradece el apoyo de su mamá Estela quien le inculcó la pasión desde chico. "Que me salga una gira de esta envergadura me llena el alma. Para alguien que viene remando hace muchos años con lo lindo que es nuestro Folkclore, que de alguna manera de sus frutos, es lindo. Es una linda experiencia que se nos presenta y estamos bien predispuestos para conectar con la energía del lugar". Franco, pese a su corta edad desde que tiene cuatro años baila y ahora con 20 años dice que esta experiencia "es una tremenda oportunidad, veo mi evolución tanto de persona como bailarín. Este viaje es ir a absorber todo en cuanto a Cultura, estar con otras personas, compartir. Es algo muy lindo y de lo que se puede recibir mucho para después volver, uno tiene un montón de chicos a cargo y que se tienen que seguir formando". "Es mucho el sacrificio que realizan, como así el vestuario que utilizan. Estamos orgullosos, son todos bailarines nuestros y eso no me puede dar más que felicidad. Les deseo que dejen nuestra bandera argentina bien alta en Vietnam", sintetiza Ayerbe. El Ballet Martín Fierro no es la primera vez que viaja de manera internacional, lugares visitados fueron Estados Unidos, de Europa recorrieron España, Francia, realizaron una gira en Colombia, China, Japón, Turquía, ahora es el turno de Vietnam. En relación a esto Bianchi asegura "este tipo de shows que implican Malambo, Bombo y Boleadoras está teniendo un auge muy grande a nivel mundial. Gracias a Dios es un momento que hay que aprovechar, principalmente los artistas de acá que hoy la situación no está fácil y para trabajar de lo que a uno le gusta se hace mucho más fácil en el exterior", cierra. EN JAPÓN Otro integrante de Martín Fierro está cumpliendo su sueño se trata del campanense Rodrigo Vallejos quien actualmente desde hace dos meses está en Japón con la compañía Malevo.



