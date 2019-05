La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/may/2019 Denuncian que el plan nuclear está fuera de control







Fue la conclusión más importante de la segunda Reunión Nacional del Movimiento Antinuclear de Argentina (MARA). Durante el encuentro se relevó la dramática situación de la mayoría de las instalaciones nucleares y minas de uranio de Argentina, en su mayoría decididas en forma ilegal y sin audiencias públicas. Los participantes coincidieron en señalar la "irresponsabilidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y Nucleoeléctrica pues no han preparado a la población para eventuales accidentes de envergadura". Señalaron además que "ni siquiera hay sistemas hospitalarios y personal especializado para atender las numerosas víctimas que produciría el peor accidente nuclear posible, nivel VII en la escala adoptada por el Organismo Internacional de Energía Atómica". La reunión, denominada Segundo Encuentro Nacional del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, tuvo lugar a fines de abril en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Los asistentes, miembros de asambleas de comunidades y organizaciones de todo el país, coincidieron en señalar que el plan nuclear argentino "está fuera de control". Además, denunciaron que las actividades de las principales instalaciones nucleares de Argentina y minas de uranio "ponen en peligro la vida humana y no humana, comprometiendo la existencia de las comunidades futuras". También participó el activista social brasileño Chico Whitaker, cofundador del Foro Social Mundial y Premio Nobel Alternativo, internacionalmente reconocido por haber generado una plataforma que dio voz a organizaciones populares de todo del mundo. Así, por primera vez asambleas y organizaciones antinucleares de Argentina y Brasil decidieron encarar luchas conjuntas. Fue además unánime el rechazo "contra los acuerdos firmados por el gobierno nacional con el de Rusia para la prospección, exploración y explotación de minas de uranio, y con China para la construcción de dos centrales nucleares de potencia"; y señalaron que "se siguen tomando decisiones que violan en forma flagrante la Ley Nacional de Ambiente, no se hacen evaluaciones previas de Impacto Ambiental ni Audiencias Públicas, o se montan simulacros de consulta como ocurrió con la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse".

El MARA está en “contra los acuerdos firmados por el gobierno nacional con el de Rusia para la prospección, exploración y explotación de minas de uranio, y con China para la construcción de dos centrales nucleares de potencia".



Denuncian que el plan nuclear está fuera de control

