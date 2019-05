Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

OTRA VEZ BASURAL

"Basural en Ruta 6, curva atrás del monte de Las Acacias. ¿Tirar la basura al costado de la ruta es la mejor solución? Lo ideal sería sacarlo a la vereda, bajo el canasto de su casa, lo retira el recolector que pasa varias veces por semana y listo", muestra Daniel.

LUMINARIA

"Desde el año pasado que se cayó esta luminaria en Rawson y Granaderos (barrio Villanueva), hice el reclamo, vinieron a ver después de dos o tres semanas y no volvieron más. El artefacto se cayó haciéndose pedazos, cuando vinieron me lo pidieron pero ya no quedaba nada de él", escribe Nahuel.

ESCUELA DE ARTE

"Pared externa del salón de actos de la Escuela de Arte. En cualquier momento le pegan una patada y entran", escribe Guillermo Lagartes.