Efemérides del día de la fecha: 4 de Mayo

DÍA DE STAR WARS El origen de este día se remonta a la publicación hecha el 4 de mayo de 1979 en el diario británico London Evening News en el cual el Partido Conservador felicitaba a Margaret Thatcher por haber conseguido el puesto de primera ministra. El mensaje decía: "May the 4th be With You, Maggie. Congratulations" un juego de palabras entre la frase "May the force be with you" (que la fuerza te acompañe), en el cual se reemplazó el "force" por el "4" aludiendo a la fecha. Los fans aprovecharon esto y propusieron este día, cuya celebración consiste en maratones de películas de la saga y concursos de cosplay.

HUNDIMIENTO DEL HMS SHEFFIELD Dos días antes Gran Bretaña había hundido el Crucero General Belgrano, un atroz crimen de guerra que mataría a 323 argentinos, la respuesta argentina no tardaría en llegar. El avión Neptune detectaría una serie de buques enemigos dando aviso inmediatamente de las coordenadas a la Base Aeronaval de Río Grande. De ésta despegarían dos pilotos, Augusto Bedacarratz y Antonio Mayora, en dos aviones Super Étendard armados con misiles Exocet. Para no ser detectados por los radares enemigos, pilotearon el avión rozando el mar, casi no usaron el radar y se comunicaban por señas. A 30 kilómetros del Sheffield, Bedacarratz dio el primer disparo que no tardó en ser seguido por el de Mayora. A pesar de que el misil no haya estallado en el combustible del Sheffield, éstos causaron un incendio que lo dejó fuera de servicio y mató a 20 personas. El barco perdió la energía en el acto flotando sin rumbo. Se hundiría 6 días después del ataque mientras era revolcado hacia la isla de Ascensión. Fue la primera nave que Gran Bretaña perdía desde la Segunda Guerra Mundial. "I LOVE YOU" PROVOCA UN CAOS A NIVEL MUNDIAL El virus fue creado por un estudiante filipino de la Facultad de Informática, Onel de Guzmán, que lo preparó para su tesis, la cual desaprobó. Frustrado y enojado lo probó, causando que en 5 horas éste se propagara en toda Asia, Europa y América, afecte a más de un 10% de los dispositivos conectados a Internet y provoque daños valuados en 10.000 millones de euros. Éste se recibía mediante un correo electrónico con el asunto "I love you", unido a un fichero llamado LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT. Al abrirlo, el virus se ejecutaba inmediatamente tomando todas las direcciones de correo de la bandeja de entrada para reproducirse sin medida. Como incluía un archivo de Word podía ser editado lo que generó que se encontraran 18 variaciones del virus.



