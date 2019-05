Por la tercera fecha le ganó 2-0 a Leones Azules y consiguió su tercera victoria consecutiva. Hoy se disputará la cuarta jornada. La tercera fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol se disputó el pasado miércoles, después de haber suspendido por malas condiciones climáticas la programación que estaba pautada inicialmente para el sábado 27 de abril. Y la continuidad del certamen sigue mostrando a un Juventud Unida muy firme: el vigente bicampeón le ganó 2-0 a Leones Azules, consiguió su tercer triunfo en tres presentaciones y se mantiene como único líder del certamen. En el segundo lugar se acomodó La Josefa, que venció 2-0 a Villanueva y llegó a los 7 puntos. Mientras que el tercer puesto quedó para Las Palmas "A", que goleó 4-0 a Las Palmas "C". En la jornada del miércoles, además, Las Palmas "B" igualó 1-1 con Deportivo San Felipe, mientras que Otamendi FC consiguió su primer triunfo al vencer 2-0 a Mega Juniors. Por su parte, Defensores de La Esperanza quedó libre. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 9 puntos; 2) La Josefa, 7 puntos; 3) Las Palmas "A", 6 puntos; 4) Otamendi FC, Las Palmas "B", Defensores de La Esperanza y Las Palmas "C", 4 puntos; 8) Deportivo San Felipe, Leones Azules y Villanueva, 1 punto; 11) Mega Juniors, sin puntos. En tanto, las goleadoras del certamen son Brisa Marmet (Juventud Unida) y Salome Ramón (Las Palmas A) con 3 goles cada una. Luego aparecen Carolina González (Defensores de La Esperanza), Micaela Piriz (Las Palmas C), Ariana Cáceres (La Josefa), Yamila Castillo (La Josefa), Rosalía Águila (Juventud Unida) y Brenda González (Juventud Unida) con 2 tantos cada una. CUARTA FECHA Hoy sábado se disputará una nueva jornada del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol. Será en cancha de Leones Azules, en Otamendi, con la siguiente programación: Leones Azules vs Las Palmas C (10.00), Juventud Unida vs Deportivo San Felipe (11.20), Las Palmas B vs Defensores de La Esperanza (12.40), La Josefa vs Las Palmas A (14.00) y Villanueva vs Otamendi FC (15.20). Queda libre Mega Juniors.



JUVENTUD UNIDA LE GANÓ A LEONES AZULES UN DISPUTADO PARTIDO.



Liga Campanense:

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Femenino

