DEBUTA EN LA LIGA CAMPANENSE Después de 34 años, Villa Dálmine volverá a ser parte de la Liga Campanense de Fútbol. Y esta tarde estará debutando en el Torneo Oficial 2019: jugará como local frente a Desamparados FC en un partido que se disputará desde las 16 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El conjunto Violeta será dirigido por Oscar Fredes y presentaría algunos jugadores del último plantel profesional que habitualmente participaron del Torneo de Tercera División de Nacional B, como son los casos de Juan Lungarzo, Federico Godoy, Francisco Nouet y Gastón Martiré. Sus contratos vencían el 30 de junio, pero ya contarían con ofertas para la próxima temporada y no regresarán al Violeta. Otros cuatro jugadores también se desvincularon. No sorprende, pero golpea: tres de las piezas más importantes del plantel de Villa Dálmine durante la temporada 2018/19 ya rescindieron sus contratos con la institución para tener libertad de acción inmediata, pensando en la próxima campaña. Se trata del mediocampista Emanuel Molina y los atacantes Mariano Miño e Ijiel Protti. Los tres jugadores tenían contrato vigente hasta el 30 de junio y dado que el Violeta retomará sus entrenamientos el 20 de mayo, prefirieron rescindir ahora esos vínculos y quedar en libertad de acción. Ya había trascendido que Molina tendría todo acordado para incorporarse a Agropecuario de Carlos Casares y no sorprendería que Miño o Protti (o ambos) sigan un camino similar, dado que Felipe De la Riva (el DT con el que llegaron a Campana) los sondeó durante el receso de verano del último campeonato de la Primera B Nacional. Miño y Protti son los únicos dos jugadores que estuvieron presentes en los 24 partidos que disputó el equipo de nuestra ciudad en el último torneo. Y además fueron parte del duelo contra San Martín de San Juan por Copa Argentina. El correntino fue el futbolista de mayor desequilibrio individual durante la última temporada y, además, marcó 2 goles. Por su parte, Protti fue el máximo goleador Violeta del campeonato con 9 conquistas. Además de estos tres nombres, otros cuatro jugadores (de escasa o nula participación en la temporada) habrían acordado ya la rescisión: los defensores Marcelo Tinari y Agustín Bellone y los mediocampistas Nahuel Yaqué y Claudio López. Y en la lista de jugadores que no continuarían en el Violeta habría que agregar a Fernando Alarcón y Marcos Martinich, quienes ya estuvieron dos temporadas a préstamo en el club y para poder regresar deberían terminar sus respectivos vínculos con Rosario Central. En cambio, entre los jugadores con contrato vigente más allá del 30 de junio con la institución están: Juan Manuel Ojeda, Juan Ignacio Dobboletta, Nicolás Sansotre, Cristian González, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Federico Recalde, Francisco Nouet y Martín Comachi. Mientras que se buscaba arreglar en estos días la renovación de jugadores como Lucas Cuevas y David Gallardo. Hoy, estos nombres serían la base del próximo plantel del equipo de nuestra ciudad. Pero, claro está, todavía falta mucho para que el mercado de pases comience a moverse decididamente. Y entre otros "detalles", todavía falta terminar la actual temporada (hoy comienza el Reducido) y conocer qué formato tendrá el próximo campeonato de la Primera B Nacional.

CON 9 TANTOS, IJIEL PROTTI FUE EL MÁXIMO GOLEADOR VIOLETA DE LA TEMPORADA.



Primera B Nacional:

Molina, Miño y Protti rescindieron sus vínculos con Villa Dálmine

