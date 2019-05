Las divisiones juveniles de Caballeros del Club Ciudad de Campana recibirán hoy en el gimnasio de Chiclana 209 la visita de Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) por la séptima fecha de la Zona B del Nivel A de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV).

El pasado fin de semana, los chicos Tricolores visitaron a San Lorenzo de Almagro en una jornada en la que consiguieron cuatro victorias: ganaron los Sub 12, Sub 13, Sub 15 y Sub 17. En cambio cayeron los Sub 19 y Sub 21.

Por su parte, las categorías juveniles de Damas del CCC se medirán hoy como visitantes frente a Náutico Zárate por la séptima fecha de la Zona A del Nivel C1 de la FMV.

El último domingo, las Tricolores recibieron a Porteño de General Rodríguez en una jornada en la que cosecharon cuatro triunfos (ganaron en Sub 12, Sub 15, Sub 17 y Sub 19) y dos derrotas (Sub 13 y Sub 21).