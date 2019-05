Enfrenta como visitante a Tiro Federal en busca de la recuperación.

Por la sexta fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará esta tarde como visitante a Tiro Federal de San Pedro desde las 15.30 horas.

El Tricolor buscará recuperarse de la dolorosa derrota 29-18 que sufrió como local el pasado sábado frente a San Miguel y que lo dejó en el 11º puesto con apenas 6 puntos, producto de una victoria y cuatro derrotas.

Por su parte, el elenco sampedrino también cayó en su última presentación (33-23 ante el líder Los Cedros) y se encuentra en la 6ª ubicación con 11 unidades.

Además, por esta sexta fecha también jugarán: San Miguel vs Del Sur, La Salle vs Las Cañas, Club Argentino vs El Retiro, Varela Junior vs Mercedes, Virreyes vs Gimnasia de Ituzaingó y Los Cedros vs Atlético Chascomús.

Hasta el momento, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Los Cedros, 23 puntos; 2) El Retiro, 22 puntos; 3) Las Cañas, 18 puntos; 4) La Salle, 16 puntos; 5) Virreyes, 14 puntos; 6) Tiro Federal de San Pedro y Mercedes, 11 puntos; 8) Gimnasia de Ituzaingó, 10 puntos; 9) Club Argentino, 9 puntos; 10) Del Sur Rugby, 8 puntos; 11) Ciudad de Campana y Atlético Chascomús, 6 puntos; 13) Varela Junior y San Miguel, 5 puntos.



CIUDAD PERDIÓ 29-18 COMO LOCAL ANTE SAN MIGUEL EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN (FOTO: @PERFECTAS.IMPERFECCIONES / PRENSA CCC).

Camilo Saya, subcampeón argentino M16

El pasado fin de semana se disputó en Pergamino el Campeonato Argentino de Desarrollo para la categoría Menores de 16. Y en el seleccionado de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) participó el primera línea Camilo Saya, jugador de las divisiones juveniles del Club Ciudad de Campana.

El combinado de la URBA ganó su zona tras superar a Santa Fe, Entre Ríos y Rosario. Así se clasificó finalista, pero en la definición cayó 17-14 ante UROBA (Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires).

Juegan los Jaguares

En una nueva fecha de la temporada 2019 del Super Rugby, los Jaguares enfrentarán esta tarde a Stormers de Sudáfrica en un partido que se jugará desde las 16.40 horas en cancha de Vélez Sarsfield (transmite ESPN).

La formación inicial de la franquicia argentina que dirige Gonzalo Quesada será la siguiente: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Santiago Medrano; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Tomás Lezana; Tomás Cubelli, Domingo Miotti; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli.