La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/may/2019 Celiaquía: Síntomas y precauciones a tener en cuenta

Por Dra. Virginia Busnelli







Este domingo 5 de mayo se conmemora el día del celiaco con el fin de concientizar, informar y visibilizar esta enfermedad sobre la que muchos hablan, pero pocos saben de qué se trata. La enfermedad celiaca es una patología de naturaleza autoinmune, es decir que, en organismos genéticamente predispuestos a padecerla, se activa un mecanismo de defensa ante la presencia de un agente toxico, el gluten, el cual encontramos en cereales como el trigo, avena, cebada y centeno, y también en algunos productos industrializados cuando se agrega la harina de estos cereales con el fin de espesar u otorgarles viscosidad a los productos empaquetados. Se conoce al gluten, como el causal de la celiaquía presente dentro de los cereales, pero en realidad, el gluten es el resultado de mezclar y amasar harina de trigo, avena, cebada o centeno, con agua. Las proteínas contenidas en los cereales se enlazan y forman una red viscoelástica tridimensional, la que lleva el nombre de gluten. Síntomas La celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida y padecerla tanto niños, como adultos. En el caso de los niños y adolescentes, pueden presentar diarrea crónica debido a la mal absorción de nutrientes, pérdida de peso, retraso en el crecimiento, distención abdominal, baja talla, alteraciones en cabello, piel, esmalte dental, anemias, cefaleas, retrasos en la menstruación y poco apetito, entre otros. En los adultos, los síntomas son similares, aunque también es muy común encontrar osteoporosis, fracturas, abortos espontáneos, infertilidad y menopausia precoz. En algunos casos, los pacientes pueden ser considerados como celiacos, pero encontrándose asintomáticos, aunque pueden presentar síntomas en otro momento de sus vidas. Si bien es una patología crónica que no tiene cura, los pacientes manifiestan mejorías y se presentan asintomáticos si adhieren a una dieta libre de gluten la cual excluye todo tipo de alimento que contenga trigo, avena, cebada y centeno. A simple vista, eliminar los alimentos con gluten parece una tarea sencilla, pero la industria alimentaria, en muchos casos, utiliza gluten o alguno de estos cereales en sus productos con lo cual los pacientes intolerantes al gluten, deben estar muy atentos cuando compran productos empaquetados y altamente industrializados. Podemos identificarlos gracias al uso del símbolo oficial en su paquete con la leyenda "SIN TACC". Hay que tener especial cuidado a la hora de cocinar ya que, si uno de nuestros familiares es celiaco, deberíamos usar instrumentos específicos y algún sector de la mesada solo para preparar sus alimentos y así prevenir que alguna partícula de gluten ingrese a su plato y genere alguno de los síntomas previamente detallados. Un cuchillo que cortó pan o manos mal lavadas que previamente tocaron alguno de estos cereales pueden ser muy dañinos, aunque parezcan inofensivos. La celiaquía es una enfermedad que con el tiempo si no es diagnosticada ni tratada, puede llevar a tener consecuencias irreversibles en nuestro organismo. Por eso, si en tu familia hay antecedentes de celiaquía, sospechas o tenés alguno de los síntomas detallados, no dudes en consultar con tu médico de cabecera y luego con tu nutricionista para adecuar tu alimentación y mejorar tu calidad de vida. Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351), médica especialista en nutrición y directora del Centro de endocrinología y nutrición CRENYF.



