En los últimos años, cuestiones claves como la lucha contra la inseguridad y el procesamiento de reclamos y expedientes municipales se han informatizado de una manera exponencial y todavía quedan nuevos desafíos. Al frente de ese proyecto estuvo la secretaria de Modernización, Marina Sánchez. Amanece en la ciudad y Laura encuentra que su casa no tiene luz. De inmediato llama al CEMAV, que le da un número de seguimiento y despacha el problema hacia la dependencia municipal correspondiente. Antes de llegar al trabajo, Laura deja a su hijo en la Dirección General de Tránsito para hacerse la licencia de conducir: cuando lo vuelva a ver, él ya podrá manejar su auto. Al mediodía, sale a almorzar y recuerda que tiene facturas municipales pendientes, por lo que se conecta al wi-fi abierto que hay a lo largo de la avenida Rocca y, en un par de clics, se pone al día a través de la aplicación Mi Muni. Más tarde habla por teléfono con su marido, contento porque el trámite on-line de habilitación para su nuevo emprendimiento comercial fue aprobado sin demoras. Una vez de vuelta en casa, ve luces extrañar y escucha zumbidos provenientes del cielo. ¿OVNIS? Objetos voladores de este planeta: son drones de la Secretaría de Prevención Ciudadana que asisten a la Policía a identificar los puntos de fuga en campos baldíos que unos delincuentes que merodean el barrio utilizan para escurrirse de la ley. Este día de Laura es totalmente inventando, pero tranquilamente podría ser el de cualquiera de los vecinos de Campana, una ciudad que en los últimos años ha transformado su manera de relacionarse con la tecnología. Mientras en el ámbito privado se multiplican las pantallas y dispositivos conectados a Internet, al tiempo que las empresas automatizan sus procesos e innovan a mayor ritmo sus productos y servicios, el Municipio de Campana ha llevado a cabo su propia revolución tecnológica. Este nuevo escenario trajo cambios impactantes en la forma de gestionar los asuntos comunales, como la lucha contra la inseguridad o la realización de trámites legales; pero también ha provocado un cisma en la infraestructura técnica y administrativa del Estado local. "Fue un auténtico cambio cultural", dirá Marina Sánchez, responsable de la Secretaría de Modernización y la cabeza detrás de esta reconversión, durante una entrevista concedida a este medio para contar las claves del proceso, que hoy ostenta innumerables logros y mira con satisfacción las "resistencias" vencidas. "El mundo municipal no estaba acostumbrado a la mentalidad sistémica", reconoce la funcionaria, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional, una de las primeras incorporaciones del equipo de gestión del intendente Sebastián Abella y que tiene de referencia ciudades como Berlín y Barcelona, en Europa, y Bahía Blanca y Vicente López, en nuestra provincia. Campana, asegura, puede convertirse en un Municipio con fuerte impronta tecnológica. Si es que todavía no lo ha hecho. MESA DE ENLACE "(La de Prevención Ciudadana y Seguridad) fue la primera secretaría con la que empezamos a trabajar fuerte. Ellos siempre tuvieron una visión de acompañar todos sus procesos con tecnología y se hizo un equipo de laburo buenísimo. Ellos ponen los requerimientos y nosotros la iniciativa técnica", comenta Sánchez. La seguridad fue uno de los ejes de campaña de Cambiemos y a su fortalecimiento el gobierno municipal apostó desde sus comienzos. Modernización tuvo a cargo el montaje de las plataformas para desplegar desde una única central las diferentes fuerzas de emergencia y controlar en tiempo real la ubicación de sus unidades, la famosa Mesa de Enlace. La app Alerta Campana, desarrollada íntegramente por el equipo de Sánchez, contribuyó a esta centralización. Lanzada en septiembre de 2017, hoy tiene más de 10 mil bajadas del Pay Store. También se instalaron decenas de nuevas cámaras en el casco urbano y diferentes barrios, se comenzaron a operar lectoras de patente y en pocos días se iniciará una actualización por dispositivos de videovigilancia de mayor definición, lo que permitirá la aplicación de softwares de reconocimiento de rostros y seguimiento de imágenes. La frutilla del postre: drones que remontan vuelo para asistir a la Policía en diversas búsquedas y en la definición de estrategias de seguridad según la cuadrícula que se trate. Estos equipos voladores intervinieron, por ejemplo, cuando "tira piedras" asolaban a los conductores de la Panamericana amparados en la oscuridad de la noche. "La Secretaría de Prevención Ciudadana empezó a tener tecnología de punta en todo", señala Sánchez. En ese sentido, asegura que Campana no tiene nada que envidiarle a la ciudad de Buenos Aires, pionera en la implementación de muchas de estas herramientas LICENCIA DE CONDUCIR Todo joven quiere aprender a manejar y sueña con su primer coche. Y si bien el Municipio no enseña lo primero y no tiene nada que ver en la concreción de lo segundo, se ha puso la meta de otorgar las licencias de conducir en tiempo récord. Al inicio fueron 24 horas, aunque hoy puede llegar a ser en el mismo día de iniciado el trámite. "Como equipo el proyecto estuvo buenísimo porque pudimos abarcar todo, desde el diseño físico del lugar -que incluyó entender el flujo de vecinos- hasta el cambio de software", explica Sánchez. Renovadas para la atención al público, las oficinas de la Dirección General de Tránsito y Transporte fueron inauguradas en mayo de 2017. Pero no fue solo un lavado de cara: con el nuevo espacio desembarcó una extensa infraestructura tecnológica que permite integrar el sistema municipal con el de Provincia, entidad emisora de la licencia. Ahora, el vecino puede pagar la licencia y constatar o cancelar deudas en Rentas y Juzgados de Faltas en el mismo momento y lugar. "Ese fue el primer proyecto de integración de las diferentes áreas del Municipio a nivel software. A partir de ese momento los sistemas empezaron a hablar", cuenta Sánchez. ¿Antes no lo hacían? EL TRABAJO QUE NO SE VE La secretaria de Modernización asegura que cuando arrancó sus funciones en el Municipio fue fácil decidir por dónde empezar. "En infraestructura tecnológica había nada. No teníamos ni lo básico: data center, servidores, racks de servidores, contingencia, back up ni virtualización. Y había sistemas que corrían en DOS (un sistema operativo anterior a Windows)", relata. La misión de reconstruir los cimientos informáticos municipales conllevó el montaje del primer data center, la reestructuración del edificio de Modernización (donde convergen la red municipal) y el levantamiento de un sistema de seguridad anti-hackeo. "Eso fue la primera inversión y algo súper difícil de lograr, porque hacer entender la plata que íbamos a gastar y que nadie iba a ver los resultados era raro. Siempre recuerdo cuando le dije a Sebastián que necesitaba 900 mil pesos para comprar un sistema Cisco de seguridad informática y no tener hackeos. Y cuando llegó, los 900 mil pesos estaban en una cajita chiquitita", cuenta Sánchez. Esa inversión de base supo a la larga traslucirse de cara a la comunidad. La seguridad del sistema informático permitió un par de años después que Campana sea uno de los Municipios pioneros en implementar el expediente electrónico y la firma digital, que los funcionarios pueden emitir a través de un token, como el del home banking. Por otra parte, la integración de la red de fibra óptica consolidó el anillo de conexión municipal, lo que ayudó integrar las diversas dependencias municipales y, en corto plazo, también posibilitará ofrecer wifi gratis y abiertos en distintos espacios públicos de la ciudad. "Tuvimos la suerte de tener un intendente que acompañó todo este proceso", destaca la secretaria de Modernización. RESISTENCIAS "Cuando asumí, la Secretaría de Modernización no existía, no había concepto del proceso de modernización ni la mirada de la Municipalidad como un todo", indica Sánchez. Y en esa deuda radicaba el principal obstáculo a superar. "El mundo municipal no estaba acostumbrado a la mentalidad sistémica. Vos para instalar un sistema necesitás que el usuario lo quiera, que el sistema le responda y finalmente el usuario apruebe el resultado. Esa sinergia no estaba sucediendo y fue la primera barrera a vencer: hacer entender que las secretarias no son entes separados, sino que todas forman parte de un mismo equipo y compartimos un mismo objetivo", explica la funcionaria. Esa "resistencia" fue particularmente evidente cuando se comenzó a implementar el expediente electrónico o cuando se automatizaron procesos como el de Tesorería, que demandaba la intervención de una decena de personas antes de que una cifra final se plasmase en el RAFAM. "Hoy todo eso está automatizado, nadie pone un dedo. Y no hizo que nadie se quede sin trabajo: lo que pasa es que empezás a hacer otro trabajo y a optimizar tu tiempo", asevera Sánchez. DESAFÍOS Campana crece y la infraestructura tecnológica que da soporte a sus diversas necesidades, aunque haya empezado la carrera desde atrás, lo hace también. Modernización está encarando diferentes proyectos de gestión digital y conectividad en el Hospital y los CAPS. Asimismo, se encuentra impulsando la digitali-zación de los expedientes en trámite para, en uno o dos años, alcanzar la completa "despapelización" de estos procesos. Y esta semana planea lanzar la habilitación online, que permitirá descargar los certificados de autorización en solo 92 horas. El próximo paso es lograr lo mismo para la presentación de planos y documentos de obras. Sánchez considera que, en rasgos generales, los objetivos que se plantearon para estos cuatro años de gestión ha sido cumplidos. Pero si los vecinos depositan su confianza de nuevo en el intendente Abella, la funcionaria ya sabe qué dirección seguir. Esta vez no es necesario hacer diagnósticos ni relevamientos. "Gracias a un convenio que firmamos gratis, tenemos la primera instalación de red LoRa, la tecnología que viene en lo que respecta a internet en las cosas", revela Sánchez. Esta red, que funciona en una frecuencia diferente a la de los celulares y la internet convencional, permite extender la conectividad a un sinfín de dispositivos y así volver medible en tiempo real datos tan disímiles como el consumo de energía de un edifico, el caudal del río Paraná y el funcionamiento de los semáforos en las esquinas de la ciudad. "Eso sería una verdadera ciudad inteligente", dice Sánchez. Y continúa: "Es el proyecto que podemos soñar porque antes hubo todo un camino recorrido hacia él".

La Transformación Tecnológica:

El proceso que transformó la manera de gestionar la Tecnología Municipal

