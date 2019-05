Primero le arrojó un cascotazo a un motociclista; después irrumpió en el taller de una tapicería. Fue detenido. Un joven de 18 años realizó un raid delictivo durante la madrugada de este viernes en el barrio Villanueva. Comenzó a las 1:30 horas cuando le arrojó una piedra a un motociclista que circulaba por la avenida Rivadavia a la altura de la calle Gavazzi. El conductor del rodado paró la marcha y reconoció al atacante como el vecino de sus hijos: sin embargo, no logró hacer que se detuviera y escapó. Notificada la Policía, se realizó un patrullaje por el interior del barrio para localizarlo. Los efectivos también fueron hasta la casa de un familiar del joven, quien aseguró que ya no vivía con él. Se había esfumado, más no tardía en reaparecer. Dos horas más tarde, una familia de tapiceros lo encontró dentro de su taller de trabajo. Según denunciaron después por las redes sociales, no era la primera vez que ingresaba a la propiedad. Por eso, la reacción de la familia fue una golpiza que dejó malherido al delincuente. Personal policial a cargo del móvil de zona 7 del Comando Patrulla detuvo finalmente al joven y lo condujo al Hospital Municipal San José. Allí se constató que estaba bajo los efectos de drogas. Pese a su corta edad, el detenido tendría un prontuario criminal extenso.

La moto y el cascote que le arrojaron cuando circulaba por avenida Varela. #Dato delincuente tirapiedra aprehendido. 1,30 hs Rivadavia y Gavazzi, un motociclista lesionado en un hombro por el impacto de medio ladrillo, el agresor corrió, fue reconocido: Josué Huergo, a las 3,15 hs entró a robar en una casa de Gavazzi y San Martín. CP zona 7 lo detiene pic.twitter.com/e0h7Ed4OLJ — Daniel Trila (@dantrila) 3 de mayo de 2019

Joven realiza raid delictivo en la madrugada del barrio Villanueva

