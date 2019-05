Rubén Romano convocó a construir "un gran acuerdo campanense"

El referente de PJ - UC propuso pensar diez ideas que representen las principales preocupaciones de los vecinos. Y luego, a través de los profesionales de sus equipos técnicos, realizar los proyectos que brinden soluciones a los problemas de la gente. "Queremos que a partir del 10 de Diciembre, en Campana haya un Gobierno cuyas prioridades sean las mismas que las de la comunidad. Ese es el mayor desafío de mi vida" dijo el doctor Romano. El proyecto político que encabeza el Dr. Rubén Romano, y que se constituye como el principal núcleo opositor en la ciudad, lanzó una propuesta participativa y representativa en donde los vecinos tendrán un rol central y serán el principio de las soluciones a sus problemas cotidianos. "Quiero convocar a toda la Comunidad, a sus vecinos, a los representantes de las instituciones, y a los referentes comunitarios, a construir un gran acuerdo campanense, donde entre todos pensemos 10 ideas principales, las cuales representen las prioridades y urgencias de la gente, reflejen las problemáticas que los atraviesan, y que hoy en día no son resueltas" señaló el referente opositor, quien recorre los distintos puntos de la Ciudad, dialogando sobre esta iniciativa. Según explicó, "estas ideas nacen de los propios vecinos. Y luego serán trabajadas por los profesionales de los distintos equipos técnicos que me acompañan, para transformarlas en proyectos viables, posibles, que den respuestas a las necesidades de la gente. Queremos que a partir del 10 de Diciembre, en Campana haya un Gobierno cuyas prioridades sean las mismas que las de la comunidad. Ese es el mayor desafío de mi vida" dijo el doctor Romano, acompañado por jóvenes y militantes que lo acompañan en el proyecto, y recorren junto a él toda la ciudad. "Son las primeras 10 ideas para Campana. Hay mucho por pensar, y por hacer. Voy a recorrer toda la ciudad, para conversar con todos los sectores y escuchar a cada grupo de vecinos. Estoy convencido que esto lo hacemos entre todos. Siento que es lo menos que puedo hacer por la Ciudad donde nací, me crié y formé mi familia" agregó el actual Concejal del PJ-Unidad Ciudadana. Con más de 30 años en la salud pública, donde trabajó especialmente en el Hospital San José, el profesional agregó: "Siempre me gustó cuidar a las personas, por ese motivo elegí la medicina y hoy elijo la política. Como dije, estoy dispuesto a asumir el mayor desafío de mi vida. Creo que hay que unir a los vecinos en un Gran Acuerdo Campanense, que nos permita vivir en la ciudad que nos merecemos" concluyó.

Los equipos técnicos de Romano trabajan sobre las ideas propuestas por los vecinos.





Creo que hay que unir a los vecinos en un Gran Acuerdo Campanense, que nos permita vivir en la ciudad que nos merecemos" aseguró Romano.





Una de las primeras rondas de diálogo en el barrio Lubo.



Rubén Romano convocó a construir "un gran acuerdo campanense"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: