La ciudad como espacio de inclusión

Cuatro años atrás la vecina campanense Camila Barales presentaba un proyecto en la Banca Abierta del Concejo Deliberante para relevar, mejorar y construir rampas y accesos para personas con movilidad reducida. Hoy, en diálogo con La Auténtica Defensa la joven cuenta sus sensaciones de la nueva Rocca, el ascensor en el Palacio Municipal y realizó su primer recorrido en colectivo. "Miro esta foto y me acuerdo el día en que fui escuchada en el Honorable Consejo Deliberante, aquel 9 de abril de 2015. Lo hice por vos, por mí, por todos. Presentando un proyecto sobre calles y veredas de mi ciudad. Hoy luego de cuatro años celebro que fueron un poco más allá. La Av. Rocca, el ascensor del HCD, y recientemente la incorporación de transportes públicos accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad. Amo mi ciudad, amo la gente que en ella habita. ¿Falta? Sí, pero creo que la mejor manera de hacer las cosas es demostrando con hechos y no con palabras. Felicitaciones de nuevo @campanagov por todo el trabajo que están realizando!! Orgullosa de ser campanense. #Campanaciudadsinbarreras #CampanaAccesible", así resume Camila Barales (27) con un posteo en sus redes sociales su alegría por ver las mejoras. En una charla mano a mano con La Auténtica Defensa recuerda "en ese momento (por el 2015) necesitaba hacer gimnasia y me encontré con un panorama distinto. No podía salir sola y caminar 10 cuadras". Fue así que, sin consultarle a la familia y con la ayuda de un grupo de amigos, tomó fotos y luego hizo un video. "No lo hice con un acto de maldad, había gente que no me creía y tenía que mostrar algo que para ese entonces era invisible. La discapacidad en ese momento era tabú". Con todo el material recolectado, los primeros días de marzo del 2015 presentó el proyecto en el Concejo. Luego de un mes la llamaron para exponerlo en la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano. "Fui escuchada por todo el Concejo Deliberante, tanto de la oposición como del gobierno que estaba de turno, y que se haya tenido en cuenta fue un avance grandísimo. Ese día recuerdo que me ayudó personal de Bomberos Voluntarios para llegar al primer piso". Camila vive en pleno centro y vio el cambio de la Avenida Rocca. En diciembre pasado hizo un posteo en sus redes que tuvo mucha repercusión. "…Hoy después de haber transcurrido todo este tiempo, celebro que empecemos a tener una ciudad cada vez más inclusiva. Hoy más que nunca creo en #CampanaCiudadSinBarreras", fueron algunas sus palabras. Haciendo hincapié en este último tema a la joven le gustaría que los comercios tengan mejor accesibilidad ya que algunos no cuentan con accesos en rampa y además resalta la prohibición de vehículos que estacionan en las sendas peatonales y bajadas. "Los cinco minutos de ellos son cinco minutos míos. Estamos perdiendo tiempo ambos, no hay un respeto del uno al otro, hay que prestar más atención, unámonos y tiremos todos para el mismo lado". Barales reconoce que los cambios no solo se ven solo a nivel local/ciudad sino que en la provincia. En Enero celebró un nuevo año de vida (cumple el 24 de enero) en las playas de Mar del Plata disfrutando de unas merecidas vacaciones. En ese contexto, en sus redes sociales agradeció a los guardavidas del balneario Perla Norte (Félix U. Camet y Beruti) por haberla ayudado a ingresar al mar con la silla especial acuática (silla anfibia). Las mismas están diseñadas no sólo para entrar en el agua, sino para desplazarse por la arena. Actualmente Camila está en el segundo año de la carrera de Comunicación Social en el Instituto Nª15. El año pasado trabajó en las redes sociales del Espacio Campana Joven. Es comunity manager de la banda "Cada Loco Con Su Tema" con quienes está organizando su gira. Y sigue desde el 2010 con el proyecto de La Hija del Rock. "Es un año complicado e intenso; desde todo aspecto en lo personal y laboral", asegura. En toda la charla Camila recalca estar "muy contenta y agradecida con la gente que tengo alrededor". "No me hace mejor o peor persona estar en silla de ruedas. Soy persona primero, tengo que estudiar, trabajar, informarme, encontrarme con amigos, salir y conocer gente. Para mí la silla de ruedas es un dato de color. No hay que quedarse, si te quedas perdes". Hace un balance y sintetiza "se hizo un reclamo, de ese reclamo se empezaron a ver cambios que yo no me hubiera imaginado. Son cambios importantes y necesarios. La accesibilidad para todo el mundo, no solo para mí es imprescindible. Falta mucho aún, soy consciente. Así como marco lo bueno, también tengo que dejar en claro que no nos podemos quedar solo con esto. Hay que involucrarse más, no quedarse en la queja. Sería importante que la gente cambie, que se animen a hablar, que no sea un tema tabú (la discapa-cidad). Vamos por buen camino", concluye.



Camila en la nueva avenida Rocca.





Camila Barales hace cuatro años utilizando la Banca Abierta del HCD EL PRIMER VIAJE DE CAMILA El jueves pasado, por primera vez, Camila recorrió con La Auténtica Defensa algunas cuadras de la ciudad en colectivo. Visiblemente emocionada la joven agradeció el buen trato que tuvieron los colectiveros de la Cooperativa 6 de Julio durante el recorrido. A fin de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, el Municipio -a través de la Dirección de Tránsito y su par de Discapacidad- gestionó la incorporación al transporte público de pasajeros de unidades adaptadas para personas con discapacidad. "Actualmente funcionan tres colectivos y proyectamos a fin de año siete... eso nos va a dar una frecuencia de tiempo mayor de coches con esta característica", expresó Alejandro Barja Director General de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Campana. Las unidades cuentan con rampa para personas que se movilizan en sillas de ruedas y con un dispositivo sonoro para personas no videntes e hipoacúsicas. Tienen cinturones de seguridad para brindar mayor seguridad y comodidad. Hay tres recorridos: 1) San Cayetano 2) La Josefa 3) Otamendi. Todos pasan por el Hospital de nuestra ciudad.



La ciudad como espacio de inclusión

