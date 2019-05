Hoy domingo hay probabilidad de lluvias y algunas tormentas que se darían principalmente en la primera parte del día. Luego el tiempo seguirá inestable, con mucha nubosidad en el cielo. La temperatura oscilará entre los 18 y los 22 grados. La situación meteorológica muestra la formación de un sistema de baja presión débil sobre Uruguay y por esa causa toda la zona del Río de la Plata tendrá abundante nubosidad y riesgo de precipitaciones. En nuestra zona la probabilidad es moderada y podrían darse también algunas tormentas, especialmente en la mañana. Al no cambiar la masa de aire, la temperatura se mantendrá estable, dentro de un nivel templado, con mucha humedad. Mañana lunes el tiempo mejorará y el día debería transcurrir con un cielo mayormente despejado o algo nublado. La noche será fresca y húmeda y eso favorecerá la formación de neblinas. Durante el día estará templado y más seco. El martes se espera un incremento importante de la nubosidad de modo que la jornada será gris. La temperatura será acorde a la época del año, con 19 o 20 grados de máxima. El miércoles la nubosidad seguirá teniendo un papel importante y el sol apenas si logrará asomar. La temperatura se mantendrá estable con una noche fresca y una tarde apenas templada. El jueves no cambiará mucho el panorama: nubes, viento del Este y temperatura estable. Recién hacia el fin de semana el sol logrará vencer a las nubes y brillara más pleno. Por ahora, no hay señales de tiempo frío. Pronósticos Hoy, domingo 5: el cielo estará nublado y hay probabilidad de lluvias y algunas tormentas, especialmente en la primera parte del día. La temperatura se mantendrá estable, con 18 grados de mínima y 22 grados de máxima. El viento soplará débil del Sudeste. Mañana, lunes 6: mejorará. Hay riesgo de neblinas matinales. El cielo lucirá algo nublado, con 14 grados de mínima y 23 grados de máxima. El viento soplará débil del Sudeste. Martes 7: la nubosidad irá en aumento. Será un día fresco, con 12 grados de mínima y 19 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Este.



El Tiempo en Campana:

Algunas lluvias

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

