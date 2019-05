QUEDÓ EN EL QUINTO PUESTO Con el punto que logró ayer en Pilar, Puerto Nuevo llegó a las 40 unidades y se ubicó en soledad en el quinto puesto del campeonato de la Primera D, un punto por encima de Claypole, que queda libre en esta anteúltima fecha. De esta manera, el Portuario (que empató apenas cuatro veces en este torneo) depende de sí mismo para terminar en el Top 5: debe ganarle a Muñiz en la última jornada como local para ello. Aunque, en caso de no vencer al Rayo Rojo, podría verse beneficiado por otros resultados para sostenerse en esa posición. En el otro encuentro disputado ayer, Centro Español le ganó 3-0 a Juventud Unida y consiguió un triunfo vital para tratar de asegurar su clasificación al Reducido. De hecho, ahora depende de sí mismo. En la última fecha visitará a Claypole, que ya está clasificado y que pelea con Puerto Nuevo el quinto puesto. Esta 29ª fecha se había iniciado el viernes con el triunfo 4-1 del campeón Argentino de Merlo sobre Deportivo Paraguayo. Y continuará hoy con dos duelos importantes para definir posiciones y clasificaciones en el Reducido: a partir de las 11.00, Liniers recibirá a Atlas en General Villegas; y desde las 15.30 horas, Muñiz será local frente a Argentino de Rosario en cancha de Belgrano de Zárate. Este anteúltimo capítulo del campeonato de la Primera D se cerrará mañana lunes con los partidos Central Ballester vs Lugano y Defensores de Cambaceres vs Yupanqui (el Trapero está obligado a ganar para tener chances de alcanzar el octogonal, dado que en la última fecha quedará libre).

El Auriazul fue inteligente ante Real Pilar y tuvo sus buenas oportunidades para ganarlo. Sin embargo, el 0-0 le dejó un buen sabor: se adueñó del quinto puesto de cara a la última fecha, en la que recibirá a Muñiz. Si bien no pudo extender su racha de victorias consecutivas (que quedó en tres) y aunque tuvo oportunidades para quedarse con el triunfo, Puerto Nuevo se trajo ayer un buen punto de su visita a Real Pilar por la 29ª y anteúltima fecha del campeonato de la Primera D. Con la clasificación al Reducido ya confirmada, el Portuario busca ahora terminar entre los mejores cinco equipos de la temporada para tratar de contar con la ventaja de localía, al menos, en la primera fase del octogonal por el segundo ascenso a la Primera C. Y en ese sentido, el empate sin goles conseguido ayer en Pilar es un paso al frente para el equipo de nuestra ciudad, que ahora se adueñó del quinto puesto (Claypole queda libre en esta jornada) y tendrá la oportunidad de asegurarse su lugar en el Top 5 en la última fecha frente a Muñiz como local. Pero más allá de esas buenas sensaciones que le ofrecen los números, el Auriazul también se quedó ayer con un balance positivo en cuanto a lo que mostró en el terreno de juego del estadio Carlos Barraza, porque supo neutralizar a un equipo que siempre peleó arriba como Real Pilar y porque, para ello, demostró un crecimiento táctico al amoldarse en esta oportunidad a un esquema diferente al utilizado en sus tres victorias anteriores. Son pasos importantes de cara al Reducido, donde en los duelos mano a mano se realizan ajustes específicos para contrarrestar virtudes del rival y potenciar las propias. Y en ese trabajo está este Puerto Nuevo que parece llegar al octogonal en curva ascendente. EL PARTIDO Para este encuentro, el DT realizó una única modificación en la alineación titular: ingresó "Coco" González en lugar de Eliseo Aguirre. Pero lo más importante fue que Puerto Nuevo varió su sistema táctico: pasó del 3-4-3 a un 4-2-3-1 destinado a agruparse ordenadamente en su campo y tener armas para salir de contragolpe. Así, Colombano inició como lateral derecho, Montiel y Correa conformaron la zaga central y Redondo volvió al mediocampo para acoplarse a Peñalba. Por derecha retrocedió Gómez, mientras que por izquierda lo hizo Ruiz. Así, el Portuario supo limitar las intenciones de su rival e imponerse en la batalla táctica. Porque si bien Real Pilar manejaba mejor la pelota, no encontraba profundidad. Por eso, en los primeros 20 minutos, las únicas aproximaciones del local fueron los tiros de esquina de los que dispuso. Mientras que a los 22, el equipo de nuestra ciudad mostró para lo que estaba preparado: cortó Peñalba y filtró un gran pase para Ruiz, quien fue derribado a metros del área. Y desde allí pateó "Chicho", quien exigió a Sultani, que dio un rebote que no pudo ser aprovechado por ningún jugador Auriazul. Con el correr de los minutos, el trámite no ofreció grandes vicisitudes y eso le permitió a Puerto Nuevo adelantarse en el terreno de juego, aunque González andaba impreciso y "Pampa" Sosa quedaba desconectado del resto del equipo. En ese contexto, Real Pilar tuvo su mejor chance sobre los 38 minutos, con un remate de Fittaioli que se fue apenas ancho por el palo derecho de un Bonet que ya había sido superado. Mientras que sobre el final de la primera parte, el Portuario estuvo cerca de lastimar con un centro de Gómez desde la derecha que Ruiz no alcanzó a conectar por centímetros dentro del área chica. En al arranque del segundo tiempo, Cuenos reemplazó a Sosa y se paró como lateral por derecha, adelantándose Colombano y pasando Gómez a ocupar el lugar del "Pampa". Pero más allá de esas variantes, la tónica del juego se mantuvo, aunque a diferencia de la primera parte, fue Puerto Nuevo el que controló mejor el balón. Así, a los 15, los dirigidos por "Jetín" Pereyra tuvieron su mejor oportunidad, tras un buen movimiento de Colombano que permitió que Ruiz se filtrara en soledad en el área. Sin embargo, el remate cruzado del "Tucu" se fue rozando el palo. Posteriormente, Tapia suplantó a "Coco" González para tratar de tener mayor presencia en los metros finales y aprovechar el gran trabajo del mediocampo Auriazul. Igualmente, en ese tramo, Real Pilar tuvo una gran chance cuando, tras errores de la defensa Auriazul, Samaniego quedó de frente a Bonet. Sin embargo, su definición fue rechazada por el poste y el rebote, despejado en extremo por la defensa visitante. La respuesta de Puerto Nuevo fue un puntazo elevado de Colombano y otra modificación táctica: Redondo retrocedió nuevamente como líbero y el equipo de nuestra ciudad volvió a jugar con una última línea de 5 hombres. Y aunque el campanense dejaba mejores sensaciones, el camino hacia el empate se empezó a tornar inexorable para ambos. Aunque en los minutos finales, Puerto Nuevo tuvo dos oportunidades para torcer esa historia. A los 43, un flojo control de Ruiz diluyó una contra que asomaba inmejorable. Y a los 45, Cuenos quedó mano a mano con Sultani, pero el arquero local le ganó la pulseada y se quedó con el balón. Por eso, la imagen que dejó el Portuario fue mejor que la de su rival. Sobre todo por lo hecho en el complemento y, especialmente, por su planteo y el trabajo del mediocampo. Con mayor precisión de tres cuartos de cancha hacia adelante se podría haber traído los tres puntos. Afortunadamente, las tres victorias en fila con las que llegó a este compromiso no lo ponían en esa urgencia. Por el contrario: fueron el sustento que le dio valor al punto conseguido en Pilar. SÍNTESIS DEL PARTIDO REAL PILAR (0): Tomás Sultani; Diego Sosa, Franco Maraia, David Sueldo, Rodrigo Gómez; Nahuel Ríos, Nicolás Fittaioli, Diego Crego, Agustín López; Emiliano Trovento y Antonio Samaniego. DT: Tomás Arrotea. SUPLENTES: Germán Cheppi, Alexis Flores, Juan Cruz Díaz, Ignacio González, Lucas Villafañe, Matías Pourrain y Gastón Aranda. PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonet; Nicolás Colombano, Joaquin Montiel, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Oscar Peñalba Kevin Redondo; Nazareno Gómez, Marcelo González, Mauricio Ruiz; y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra. Suplentes: Rodrigo Ponce de León, Lautaro Cuenos Eliseo Aguirre, Ezequiel Ramón, Cristian Rodríguez, Carlos Tapia y Thomas Solís. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Cuenos x Sosa (PN), 10m Pourrain x López (RP), 12m Tapia x González (PN), 18m Villafañe x Crego (RP) y 23m Díaz x Fittaioli (RP). AMONETADOS: Trovento (RP); Bonet (PN). CANCHA: Real Pilar. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira.

LA FORMACIÓN DEL AURIAZUL AYER EN PILAR (FOTO: EMMANUEL ECHEGARAY / PRENSA PUERTO NUEVO).





OSCAR PEÑALBA FUE EL CAPITÁN AURIAZUL Y UNO DE LOS PUNTOS ALTOS DEL EQUIPO (FOTO: EMMANUEL ECHEGARAY / PRENSA PUERTO NUEVO).



Primera D:

Puerto Nuevo se trajo un punto muy valioso de Pilar

