Para el "Toro" Ortega la división es totalmente funcional al oficialismo

Aquel dirigente que no esté pensando en términos de unidad, es funcional a la continuidad de Abella, Vidal y Macri", señaló el Secretario General del gremio del ANSES. "Más allá de que la CGT sacó los pies del plato, y no terminamos de entender bien por qué, nadie puede negar la contundencia del paro realizado el 30 de abril en repudio de la actual política económica que prioriza al sistema financiero por sobre el productivo y los intereses del ciudadano de a pie", señaló Carlos "el Toro" Ortega, Secretario General del gremio de la ANSES. Las manifestaciones de Ortega corresponden al último 1 de mayo, luego de participar de un almuerzo organizado por el Día del Trabajador en la sede del Sindicato de Merenderos, en Benavidez. En la oportunidad, ofició de anfitrión el intendente de Tigre, Julio Zamora, y participaron entre otros, representantes regionales de distintas organizaciones y sindicatos tales como Camioneros, Bancarios, Gráficos, Textiles, Canillitas, ANSES, ASIMRA, UECARA, FOETRA, SETIA, Caucho, Carne, UTA, ATE, UPCN, CTA y CTEP. "La reunión sirvió para alinear miradas y está claro que, como dijo Zamora, estoy de acuerdo en que aquel dirigente que no quiera construir la unidad de peronismo, está trabajando para Macri. Me sumo a esa mirada y digo: aquel dirigente que no esté pensando en términos de unidad, es funcional a la continuidad de Abella, Vidal y Macri", afirmó el dirigente. En ese mismo sentido, recordó: "Más allá del descalabro económico y financiero, está claro que el Presidente está mirando otro canal. Si estas son las bases sobre las que pretende continuar gobernando, alguien le tiene que avisar que desde enero último a esta parte, ya emigraron 10 mil jóvenes al exterior; que en un año se destruyeron más de 250 mil puestos de trabajo y que cada hora que pasa, 66 argentinos se queda sin su empleo. Son sólo un par de indicadores del día a día que no salen en ninguna tapa de ningún diario. El panorama no puede ser peor y sólo estamos viendo cómo llegamos a octubre con el menor daño posible. Si queremos volver a tener un futuro como patria, el único camino es la unidad y a través de las urnas volver a recuperar el timón del país".

Ortega en la marcha del 30 de abril. “Si queremos volver a tener un futuro como patria, el único camino es la unidad y a través de las urnas volver a recuperar el timón del país".



Para el "Toro" Ortega la división es totalmente funcional al oficialismo

