Jorge Bader

Esta semana el periodista Luis Novaresio nos dejó como mensaje la certeza de la incertidumbre. Si bien él lo planteo desde la óptica política me permito tomar el razonamiento como base de mi reflexión urbana. Lo peor que nos puede pasar a los que defendemos la planificación urbana como eje del pensamiento de la ciudad y su desarrollo es pensar en la teoría del caos y la incertidumbre. Pensar la ciudad es elaborar un plan de acción, y analizar las variables ponderando los distintos escenarios y alternativas. Campana se enfrenta a varios problemas objetivos. Uno tiene que ver con su escala urbana. Una ciudad que tiene una fuerte presencia productiva, en el concierto provincial y nacional en logística y generación de valor, con un gran movimiento de población no residente, fuertes flujos de movimientos y difícil crecimiento poblacional en base a la captación de esas migraciones ocasionales. Que es lo que falla en esa oportunidad de radicación. El modelo de inversión especulativa para el alquiler circunstancial derivado de nuestras limitaciones reglamentarias hace que la familia modular de Campana sea la pareja sin hijos, salvo que consideremos que quienes decidan ampliar la familia condenen a sus hijos a dormir en el estar del departamento. La mayoría de los nuevos emprendimientos son de un dormitorio, fenómeno derivado de la limitación económica del mercado y de las reglamentaciones restrictivas en cuanto a densidad poblacional. Una cuestión totalmente discutible. Y aquí está el ojo de la tormenta. Una materia opinable y perfectamente analizable y corregible pero que se rehúye permanentemente. Reformulando a Novaresio, la certeza que tenemos es que deseamos permanecer en la incertidumbre, porque a casi el fin de este ciclo político administrativo, no hemos podido generar las mesas de debate sobre las limitaciones autoimpuestas del Código de Planeamiento, y las contradicciones que este plantea. Mi visión, a pesar de ser juzgado como nihilista, es que no se quiere porque simplemente no se quiere encarar un análisis serio de este particular. Porque no es posible que si todos concluimos en el diagnóstico que la reglamentación es limitante y contradictoria y todos acordamos que es necesario adecuarla a tiempos diferentes y circunstancias diferentes de la ciudad, y si todos convenimos que el Planeamiento es una herramienta dinámica y dinamizadora de acciones, la cuestión es simplemente la falta de voluntad para la generación de políticas públicas proactivas en el sector construcción. Y acá si hay un juicio que la historia no debe perdonar. Esta gestión vino anunciada como la gestión del cambio y un cambio es precisamente la modificación de los viejos criterios de la política territorial, siendo esto, hacer análisis de escritorio, decidir por los habitantes suponiendo un pensamiento preclaro, y someter a la población al resultado de reglamentaciones que no cuentan con el mínimo sustento técnico o el acuerdo consensuado. Y al día de hoy por distintas razones estamos con la misma codificación, sin horizonte claro que preanuncie un debate sobre la ciudad que queremos y con una disminución significativa de la inversión en activos urbanos. En un año político aparecen nuevos actores y los actores de siempre y en ese escenario nos enfrentamos a una nueva curva de aprendizaje donde es necesario explicar en forma recurrente la importancia de la estrategia para hacer ciudad. No existe una escuela de formación en criterios de planificación urbana para políticos y esto genera una disociación entre quienes se preocupan por la cosa pública, y logran llegar a los lugares de decisión y quienes tienen la formación en esas áreas, que en lo fáctico quedan subordinados a la voluntad de los decisores, aunque sus puntos de vista sean más criteriosos o lógicos. No obstante esto, no hay que dejar que nos domine la apatía, y seguir predicando sobre la importancia de la gestión proactiva en el territorio. Campana se merece un espacio de reflexión relacionada con su realidad y su futuro, y nosotros se lo debemos. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Certeza de incertidumbre

Por Arq. Jorge Bader

