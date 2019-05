El Registro de las Personas formalizó el programa "Garantizar Tu Identidad"

Fue a través de una reunión de la que participaron autoridades municipales y educativas. Con este programa se busca atender la necesidad documental de los niños. El Registro Provincial de las Personas formalizó esta semana ante distintas áreas municipales el programa Garantizar Tu Identidad (GTI) para niños con necesidad documental. A través de distintos operativos y relevamientos que se llevan adelante en las escuelas públicas de la ciudad, se detectan a todos los alumnos que no están inscriptos o no poseen el DNI por distintos motivos, a fin de otorgárselos de manera rápida. En este sentido, la directora de Documentación del Registro Provincial de las Personas, Lucia Didiego, y la colaboradora del programa GTI, Paz Giacobini, junto a la referente Social de GTI de la delegación Campana, Marina Casaretto, brindaron los lineamientos y objetivos del programa ante autoridades municipales y educativas. Del encuentro -realizado en la Sala de Prensa y Conferencias del Edificio 6 de Julio- participaron la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; la inspectora Jefa Distrital, Silvia López; la secretaria de Desarrollo Territorial y Hábitat, Cecilia Acciardi; la subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, Nelda García; las directoras Milva López Pereyra (Educación), Verónica Lamas (Derechos Humanos), Andrea Ibar (Servicio Local) y Marcelo Medina (Hospital San José), entre otros. Durante la reunión, se estableció realizar un trabajo en conjunto entre la Delegación del Registro de las Personas de Campana, la Dirección Provincial de las Personas, GTI, el Municipio y Educación para ejecutar este programa y brindar así acciones efectivas que resuelvan cada problemática. El organismo también brinda asistencia durante los operativos de "El Estado en tu barrio" y abrió una oficina en el Hospital Municipal San José, como también en una de las clínicas privadas de la ciudad. De esta manera, se garantiza que en caso de que los padres no inscriban a sus hijos en un plazo de 40 días desde el nacimiento, el Estado avalará la identidad de los recién nacidos para contar así con todos sus derechos.

El Registro de las Personas formalizó el programa "Garantizar Tu Identidad"

