La "Gran Ricardito", segunda parte

A mediados de abril, dábamos cuenta de un cliente de otra ciudad denegó la compra con VISA en al menos 3 negocios de Campana por más de $60 mil. En vez de bloquear la tarjeta, la empresa de crédito debitó a su favor el monto de las cuentas bancarias de los comercios. Apareció un cuarto damnificado: la bicicletería de Miguelito Herrera. Los enganchó en octubre con $25 mil. Se llama Ricardo Nieto. Su firma está en los cupones y también su DNI de puño y letra en la bicicletería "Vagus Bike", de Rivadavia 910 y la motería "Moto Star" de Mitre y Sta. María de Oro. El tercer estafado en la lista es Servicio Técnico HD de Av. Mitre al 900, pero no guardó el cupón… Ricardo David Nieto desconoció sus compras y entre los tres los estafó por $60 mil. Lo sorprendente es que gracias a la difusión del caso en La Auténtica Defensa, apareció un cuarto damnificado: Cicles Herrera Jr., atendida por Miguel "Miguelito" Herrera y Alejandra Dulio. La estafa tuvo lugar el 8 de octubre pasado. Ricardito se llevó 2 bicicletas rodado 24 "para las melli" de $8000.- cada una, y ya que estaba, otra rodado 20 de $9000.- para el nene, así no se ponía celoso. "Yo dudé, pero es un maestro de la actuación el tipo. Aparte, ahora me doy cuenta que me pidió que le haga facturas por separado. Eso fue para que no pida autorización de la transacción, requerimiento a partir de los $10 mil. Pero al margen de eso, yo tomé todos los recaudos que dice el manual: le pedí el documento, todo coincidía con la tarjeta y firmó. También es cierto que se excusó diciendo que no tenía los anteojos de leer al momento de firmar. Pero tampoco yo tenía contra qué comparar, porque casi nadie firma su tarjeta en la espalda", relató Alejandra. Así las cosas, algo de suerte tuvieron en Mitre y Las Heras, porque recuperaron el monto de una de las bicicletas "para las melli". "Es evidente que se trata de una tarjeta clonada, porque apareció la verdadera dueña: María Luz Acuña. VISA nos reconoció una bicicleta, pero seguimos pelando por las otras dos. Me dicen que no presenté la documentación a tiempo y ese tipo de cosas". Entonces, hay que tener en cuenta, además, que una compra con tarjeta implica una comisión para el emisor, en este caso VISA. No sólo se pierde el monto de la venta, sino también el valor del bien vendido, más los impuestos pagados por la venta. "En vez de hacer nos la vida imposible y ponerse, de última, del lado del estafador, ¿Por qué no nos cobran 1% más y con eso pagan un seguro para estos casos?" se pregunta Alejandra, quien ya contrató un abogado. VAGUS Y MOTO STAR "DecÍ que guardo todo, pero hasta ahora no tengo ninguna respuesta de VISA. Y me enteré del problema cuando me sacaron los $27 mil de la cuenta, el 23 de febrero, aduciendo que el cliente había desconocido la compra de dos de nuestras bicicletas". El diálogo con La Auténtica Defensa en la bicicletería VAGUS de Av. Varela 911 fue a mediados de abril, y ningún argumento parecía convencer a VISA: hablando sobre el episodio Vanesa Águila y su esposo, Gustavo "Pela" Bragán, encontraron que la misma persona desconoció otra compra en "HD", de Mitre al 900, por otros $22 mil: a ellos Ricardito los enganchó con una computadora y un juego de parlantes. "Presentamos a VISA sólo la factura de ellos, porque el cupón lo perdieron. Pero es la misma persona y el mismo documento. La compra se hizo el 20 de noviembre. Y dicen que a Moto Star le pasó algo parecido", agrega Vanesa con los documentos en la mano y una abultada carpeta con mails donde tiene la historia de reclamos. Su abogado comenzará el litigio con VISA en estos días. "Lo que más me indigna que juegan al desgaste en vez de ir a buscar al tipo…" A la conversación se sumó Marcos Heber, de Protón, que llega al lugar como un cliente más. "Mi rol en la empresa es ocuparme de todos estos temas con las tarjetas y manejar las cuentas. A nosotros nos pasó hace unos años atrás. Hasta te discuten que el cupón no es legible. ¡Por supuesto que no es legible!, si el papel térmico se borra con el tiempo. Para mí que hasta especulan con eso". Siguiendo la estela de "Ricardito", llegamos sin mucha fe hasta Mitre y Santa María de Oro, donde nos recibe Marcelo "Mille" Boero. "Sí, a mí también me engancharon con 17 lucas y el tema lo tiene mi contadora. Dejáme revisar…" "Mille" toma un bibliorato y dice: "Acá está… pero no tengo el nombre. Sólo el documento, se lamenta". Oh casualidad. El cupón es del 20 de noviembre, el mismo día de la computadora y los parlantes. ¿Y el DNI? Es el mismo. El de Nieto, Ricardo David… ¿Continuará?

Alejandra Dulio, de Cicles Herrera, nos muestra las dos facturas con sus cupones. Ricardito dice: “Yo no fui", y VISA, hasta ahora, le cree a él.

La "Gran Ricardito", segunda parte

