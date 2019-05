La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/may/2019 Santiago Capece presentará su nuevo E.P. "Palabras entre los dientes"







Será el próximo sábado a las 21:30 horas en el Teatro Bisellia Bar. "Es un disco de Folk-rock/pop que invita por momentos a la escucha atenta y en otros a marcar la batería con las manos y sacudir un poco la cabeza", explica el cantaautor. "Sólo sé que la sensación de plenitud que me da cantar y tocar, sea solo, o con amigos, no me la brinda ninguna otra actividad en el planeta", así define el vecino campanense Santiago Capece (27) su conexión con la música. El próximo sábado 11 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Bisellia Bar (Estrada 718) presenta su E.P. "Palabras entre los dientes". Consta de cuatro canciones producidas por Octavio Gómez, con el que retoma su carrera solista, presentándolo en diversos ciclos de cantautores de la Ciudad de Buenos Aires. No estará solo en esa velada, lo acompañarán Juan Slavin en el bajo y Emmanuel Leguizamón en batería. Repasará canciones de "Urgente" y adelantará también nuevo material. Serán los encargados de abrir la noche Mailé Soria y La Nave Sorora, banda originaria de Capital Federal. En breve ampliaremos un más sobre este cantaautor campanense.



Santiago Capece presentará su nuevo E.P. "Palabras entre los dientes"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: