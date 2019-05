Pareciera que la Argentina se estuviera Autodestruyendo. La grieta, las peleas dentro de la familia, la violencia innecesaria, la rabia del ladrón que pega un tiro en la cabeza, delante de los hijos, al que ya le entregó lo que quería. ¿la droga, el alcohol, la falta de educación? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya no hay más códigos? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Somos un país entregado? ¿Unos pocos cortan una ruta y no dejan pasar a los que van a trabajar o a una clínica u hospital? Ya no se hace un paro, que solo empeora las cosas, se impide trabajar al que lo quiere hacer, ¿No se puede premiar al que hace las cosas bien, ni castigar al que hace mal? La justicia tiene inclinaciones políticas, la cultura del apriete, la prepotencia, el transito violento, el insulto, las malas palabras se han hecho algo común, algunos pocos nos quieren imponer una ideología contraria a la tradición de nuestros padres, contraria a la biología y al sentido común. Vivimos en una sociedad "quebrada", que se lastima, que se Autodestruye cada vez con más fuerza, destruyendo la vida de los niños y de los jóvenes, confundiéndolos al negar los valores espirituales y morales. Una sociedad que va autodestruyendo la vida de la familia, la vida por nacer, niños, adolescentes, jóvenes, y la identidad espiritual de las personas, la cultura del esfuerzo y del trabajo, la vida en sociedad, en paz y con respeto mutuo… Y también el ser humano alejado de DIOS, ¿no se está Autodestruyendo? Revelándose contra las costumbres y educación Cristianas que nos legaron nuestros padres?, La Biblia es el libro que nos dejó Dios como guía para conocer su Voluntad, pero el 90 % que se dice Cristiano en nuestro país, no la lee o son muy pocos los que lo hacen y la aplican a sus vidas. Cuando el hombre roba, mata o comete un delito cualquiera o entra en vicios, que lo hacen esclavo, está quebrantando los mandamientos de la ley de Dios, y se está autodestruyendo él mismo, ya que según dice Dios en La Biblia; la paga del pecado es la muerte, pero Dios no se refiere sólo a la muerte física, sino a la más importante la muerte espiritual, que es ni mas ni menos que vivir separados de Dios, y en el futuro, el infierno. El arrepentimiento es el primer paso, es tomar la decisión de cambiar de vida, de dejar una vida sin propósito y vacía, a una vida llena del Amor de Dios, para producir un cambio en nuestras vidas para bien nuestro y de nuestra familia y de la sociedad toda. Él, (Dios) nos dará las fuerzas necesarias a los hijos de Dios, para producir el cambio en el corazón y llegar a la Meta , de vivir mejor aquí en la tierra y luego en el Cielo, una vida eterna de felicidad y gozo en la misma presencia de Dios. A las familias les afecta, el que estemos alejados de Dios y sus consejos, porque vivir sin eso, seguro (como lo estamos viendo) nos lleva a padecer situaciones difíciles y producirá consecuencias no queridas en nuestra vida, y no es fácil salir de estas cosas, por ejemplo, ver que una persona de tu familia a la que amas se está autodestruyendo y no podemos hacer nada para rescatarla o no se deja rescatar, es muy doloroso y fuerte, y nos destruye. Por todo eso, es necesario aceptar el ofrecimiento de ayuda de Dios, el mensaje que Jesús trajo a este mundo, para lograr esto hay que aceptar a Jesús en nuestros corazones y empezar esa nueva vida que Él nos ofrece. (Ap. 3:20) He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. ¿Quieres saber más? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana!¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 -437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Autodestrucción"

Por Luis Rodas

