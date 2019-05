Charlas y conferencias realizadas por Giorgio Bongiovanni - Sant´Elpidio a Mare, Italia - La genética GNA Giorgio: Nosotros no conocemos nuestro Universo como una entidad que se comunica con nosotros los seres humanos; todavía no tenemos la capacidad, aunque nos estamos acercando a esta perspectiva, de comprender el lenguaje, interpretar el sonido y las vibraciones de espacios vacíos, meteoritos, estrellas, galaxias, supernovas, etc. El Universo es perfecto. Es una manifestación armoniosa de sonidos y colores, pero nosotros todavía no somos capaces de escuchar, a duras penas logramos ver con nuestros telescopios la armonía del universo infinito: la NASA misma ha ampliado el horizonte de nuestro conocimiento de forma superficial, porque no conoce el lenguaje y a veces oculta las pruebas de la realidad extraterrestre. Alrededor de los años Noventa del siglo pasado, los Seres de Luz practicaron la primera manipulación genética: algunos seres humanos que nacieron entre el 1950 y el 1980 eran portadores de la genética GNA; otros todavía lo son y/o lo han heredado durante su vida. A diferencia de la GNA, la DNA es la expresión genética evolutiva más alta que posee el planeta Tierra (mundo animal, vegetal, humano): se identifica en el hombre y constituye la forma principal de expresión de la vida, que lo distingue de los animales y de otras especies vivientes dotadas de cualidades expresivas inferiores. La GNA, en cambio, es una genética que hace posible que se puedan expresar los valores universales de la conciencia crística y es expresión del Cosmos. Todos los extraterrestres en carne y huesos la poseen: es una transmisión creativa de seres astrales más evolucionados (carecen de genética física), los cuales pueden crear y transmitir físicamente todas las cualidades evolutivas que poseen, desde sus cuerpos astrales a los cuerpos de los seres humannos, ya sea terrestres que extraterrestres. Esta genética cósmica desarrolla y contiene toda la creatividad, la belleza, el arte y la armonía del universo, el sentido de justicia, de libertad y de paz, pero se le ha antepuesto la genética del anticristo. Esta última, consciente del injerto evolutivo, ha desencadenado una batalla feroz; provocando que con el pasar de los años muchos de nosotros, que seguimos un camino espiritual humano-social a favor de la vida, perdieran la nueva genética. En la inmensa mayoría, excepto alguna excepción, el gen ADN se ha comido el GNA y hemos empezado de nuevo a alimentar nuestro ego, a ser materialistas, más egoístas y posesivos. En esta condición, el GNA trata de sobrevivir y logra, de todas formas, estimular y hacer que resalten dentro de nosotros los adultos de más de cuarenta años algunas calidades que nos permiten estar vivos todavía, es decir obrar. Pero para combatir al anticristo, ha sido necesaria una ulterior manipulación genética: así, por orden de nuestros Maestros cósmicos, a partir de la segunda mitad de los años Noventa han nacido y están naciendo, esparcidos por el mundo, nuevos portadores de la genética cósmica. Uno de ellos es el joven Xiuhtezcatl Martinez, líder de un movimiento mundial de jóvenes activistas (Earth Guardians, los guardianes de la Tierra), que Sonia Tabita espera poder conocer pronto junto a todo el movimiento Our Voice. Hoy, nosotros los hermanos adultos tenemos que estar atentos y trabajar para hacer que emerja en nosotros la genética GNA, que está comprometida debido la vida en la materia, porque a veces no somos capaces de despojarnos de todo. Al mismo tiempo, tenemos que hacer como las cebras: cuando las leonas de una manada se lanzan sobre una manada de cebras, los ejemplares más adultos mientras escapan frenan el paso para dejarse cazar, se sacrifican para preservar la vida de las crías y de los animales más jóvenes. Con el mismo criterio, nuestro ocaso tiene que ser un sacrificio de amor para que nuestros jóvenes puedan seguir adelante en la vida y construir el reino de Dios sobre la Tierra. Los Seres de Luz me han dicho que de ahora en adelante dejarán de lado a todos los adultos, a excepción de los que tienen que llevar a cabo una misión. Ya no tendrán ninguna posibilidad de ayudarlos o consolarlos con señales, sueños o demás. Si no siguen el camino de la obra, en la armonía y en la luz que nosotros llamamos GNA, serán abandonados a si mismos y no se les dará la posibilidad, a través de mi, de recibir ayuda. Los jóvenes, en cambio, serán seguidos de cerca y contarán con toda mi disponibilidad para servirles. Continúa el próximo domingo Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

La Aurora de la Juventud Dorada

Charlas y conferencias por Giorgio Bongiovanni

