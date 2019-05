"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN / CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial, Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 5 de Mayo de 2019 - Año I - Edición Nº 28 LAS RELIQUIAS DEL CURA BROCHERO EN LA CATEDRAL SANTA FLORENTINA Triduo preparatorio a la visita de las reliquias de San José Gabriel del Rosario Brochero, El "Cura Brochero" En Catedral Santa Florentina de Campana. Martes 7 de mayo - 19 hs. - Primeras Vísperas de Ntra. Sra. de Luján. Miércoles 8 de mayo - Fiesta de Ntra. Sra. De Luján - Patrona de la diócesis de Zárate-Campana - 18:25 hs Santo Rosario. 18:50 hs. Biografía del Cura Brochero. - 19:00 hs. Santa Misa - Procesión de antorchas. Jueves 9 de mayo - 8:30 hs. ADORACIÓN AL SANTÍSIMO. - 18:20 hs. Santo Rosario. - 18:50 hs. Reseña de la Obra del Cura Santo. - 19:00 hs. Bendición y Santa Misa Viernes 10 de mayo - Visita a Enfermos - 18:30 hs. Santo Rosario - 19:00 hs. Santa Misa - 19:30 hs. Vía Lucís de Caritas y mensaje del cura Brochero. Sábado 11 de mayo - 19:30 hs. llegada de las Reliquias a la Catedral. - De 21 a 0:00 hs. - VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Domingo 12 de mayo - 8:00 hs. Santa Misa por los 40 años de Cáritas. Presidida por el Padre Gabriel Micheli, vice presidente de Cáritas Diocesana - 11:00 hs. Santa Misa de las Familias con las Reliquias. - 12:00 hs. Homenaje al Santo Cura Brochero - 15:00 hs. Caravana de acompañamiento de las Reliquias hasta el Hogar de las Misioneras de la Caridad de Zárate. - 16:00 hs. SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 40 AÑOS DE CÁRITAS en el Hogar de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué son las reliquias? De la misma forma en que tenemos un deseo natural de recordar a nuestros seres queridos, o permanecer cerca de ellos a través de sus herencias u objetos, así también, atesoramos las herencias de nuestros hermanos y hermanas en la fe: los Santos. Ellos con su ejemplo de fe nos enseñan el camino a la santidad. Los Santos interceden por nosotros para que también nos unamos a ellos en la gloria celestial. Las Reliquias nos ayudan a mantenernos unidos con nuestros Santos. Son como un puente que nos une al cielo con un poder que emana de la santidad de vida que ellos vivieron. A través de la historia, las reliquias han sido una fuente de sanaciones milagrosas, inspiraciones de fe y avance del Reino de Dios. Estos milagros han sido documentados aun desde el inicio de las Escrituras. Moisés cargo con los huesos de José al salir de Egipto (Ex. 13:19). Hombres colocaron a un hombre muerto en la tumba de Eliseo y el hombre muerto volvió a la vida (2 Reyes 13:21). Las personas tocaban telas a las manos de San Pablo, luego tocaban con estas telas a los enfermos y estos se sanaban (Hechos 19:11). San Ambrosio y San Agustín escribieron acerca de haber sido testigos personales de milagros ocurridos luego que los huesos de un mártir tocaron a un hombre enfermo. Aun hoy, por ejemplo, muchos milagros se han reportado en relación a las reliquias del recién canonizado San Padre Pio. NO TODA VENERACIÓN DE RELIQUIAS RESULTA EN UNA SANACIÓN MILAGROSA, pero, siempre conecta a la persona con el santo y por ello con Dios. Desde su inicio, la Iglesia mantuvo la práctica de la veneración de reliquias. La veneración es la honra, la admiración, el respeto y la devoción de corazón dada a los santos. La veneración es una expresión de nuestra amistad y amor por los santos - nuestros hermanos y hermanas en el cielo. Esta veneración fluye de nuestra admiración por la santidad de vida de los santos y por su vida con Dios en el cielo. Esta veneración no es el ofrecimiento de adoración o alabanza que solo pertenece a Dios. Algunas veces la veneración ha sido abusada y exagerada. La Iglesia se ha protegido de estos abusos, creando un sistema para autentificar las reliquias, velar por la forma adecuada de veneración e imponer sanciones en caso de abusos. Las reliquias son colocadas en envases sagrados y artísticos llamados relicarios. Los fieles con frecuencia hacen peregrinaciones a los santuarios donde se venera alguna reliquia o las reliquias se trasladan a diferentes lugares para permitir su veneración. Los fieles pasan tiempo en oración en la presencia de las reliquias, n meditan sobre la vida del santo, piden su intercesión u ofrecen acción de gracias por algún favor recibido. Algunas veces se les permite a los fieles tocar el relicario o recibir la bendición con la reliquia. Una estampa o trozo de tela que haya tocado la reliquia se convierte en una nueva reliquia de tercer grado que puede ser llevada a casa para veneración futura. Estas han de ser tratadas con respeto y han de recordar a la persona del momento que pasaron en oración ante la reliquia del santo. La Visita de las Reliquia del Cura Brochero a la Diócesis de Zárate - Campana, durante el mes de mayo, está organizado por "Caritas Diocesana" con motivo del 40 aniversario de su creación. "Brochero, que tu visita sea una caricia del mismo Dios y tu ejemplo despierte abundantes vocaciones"

Cura Brochero, ruega por nosotros.





Veneración de la reliquia





Reliquias del Cura Brochero



Semblanzas entre hermanos:

Las reliquias del Cura Brochero en la Catedral Santa Florentina

