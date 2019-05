P U B L I C



La representante de la Asociación Jungshin de Taekwondo ITF compitió en tres disciplinas: Forma 1 Dam Adultas, Rotura de Poder y Luchas +75kg. Viajó junto a la escobarense Narelle Sava, quien logró una medalla de plata. Días atrás se realizó en la ciudad de Inzell, Alemania, el Mundial de Taekwondo ITF 2019. Allí se dieron cita dos representantes de la Asociación Jungshin de Taekwondo ITF que en nuestra ciudad tiene sede en el gimnasio Power Gym: la campanense María Belén Tornatori (24) y Narelle Sava (17). Durante la competencia, que se desarrolló del 24 al 28 de abril, Narelle, hija del instructor Marcelo Sava, logró el segundo puesto en Rotura de Poder y así ganó una medalla de plata en el Mundial. "No estamos lejos de nada. Hay que seguir trabajando en equipo con Marcelo, el preparador físico, el nutricionista y el psicólogo. Todo depende de nosotros y tomarse las cosas en serio y con compromiso", contó Tornatori luego de esta experiencia. La campanense reveló que en la previa a la competencia sintió "una mezcla de todas las emociones juntas: nervios, ansiedad, felicidad, miedos" y que el certamen fue una motivación: "Vuelvo con la energía renovada y con muchas más ganas de seguir para adelante. Todavía no puedo creer que llegue hasta acá. La cabeza y el corazón se te explota de alegría porque estás compitiendo con tus referentes e ídolos". En este mundial, María Belén compitió en tres disciplinas: Forma 1 Dam Adultas, Rotura de Poder y Luchas +75kg. "Lo que me gustó fue rotura, porque entré bien con la técnica, aunque no pude romper. Entré sin miedo a lastimarme, mientras que en el Mundial pasado tenía miedo con la técnica de mano. La lucha me gustó, pero hay que seguir trabajando a conciencia en la parte táctica y física", detalló respecto a su participación. Sobre la performance de Tornatori, su instructor Marcelo Sava agregó: "Compitió en una categoría bastante difícil, aunque tanto en combate como rotura de poder fue una experiencia muy buena que nos lleva a seguir con más entusiasmo". Finalmente, el responsable de la Asociación Jungshin en Campana contó: "Argentina fue la delegación más grande con 96 competidores, alzándose con el título de campeón del mundo. La situación nos da más experiencia, más coraje, no solo para uno, sino para aquellos que practican este hermoso Arte Marcial. Agradezco al Máster Sampaio Daniel que nos alienta y transmite sus experiencias, a nuestro gran compañero y amigo Víctor Serra, que se fue muy aplaudido, a María Belén Greschner que nos apoya y nos alienta. Simplemente gracias a todos y piensen que siempre se puede".

Taekwondo:

María Belén Tornatori participó del Mundial en Alemania

