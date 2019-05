Por la sexta fecha vencieron 28-24 a Municipalidad de Almirante Brown y alcanzaron la cima aprovechando el empate de Colegio Guadalupe. Hoy se enfrentan en San Miguel, donde el CBC hará las veces de local. La Primera Caballeros de Handball del Campana Boat Club alcanzó la cima de las posiciones del Torneo Apertura de la Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) luego de vencer 28-24 como visitante a Municipalidad de Almirante Brown por la sexta fecha de la temporada. Con esa victoria, los Celestes lograron su quinto triunfo en fila e igualaron en lo más alto a Colegio Guadalupe, que empató 26-26 con Juventud Unida "B". De esta manera, ambos conjuntos tienen ahora 17 puntos y llegan empardados al gran duelo que protagonizarán esta tarde por la séptima fecha en San Miguel, donde el CBC hará las veces de local al no estar disponible el gimnasio Pascual Sgró del CCC. Ante Almirante Brown, el equipo dirigido por Eduardo Godoy debió superar un juego muy disputado: la primera parte terminó 13-13, por lo que el Boat Club recién logró marcar diferencias en la segunda mitad para el 28-24 final. En el aspecto ofensivo se destacó Leonel Dente, autor de 7 goles. La producción goleadora del CBC se completó con los aportes de Franco Parrilla (5), Luciano Díaz (4), Gonzalo Comínguez (4), David Piaggio (2), Julián Barletta (1), Hernán Perticari (1), Joaquín Pérez (1), Daniel Sirolli (1), Augusto Di Palma (1) y Juan Bue (1). Los demás resultados de la sexta fecha del Apertura de Quinta División fueron los siguientes: Municipalidad de Vicente López 22-20 All Boys, Sociedad Alemana de Polvorines "C" 29-26 CEDEM Caseros, Defensores de Glew 31-26 Auxiliar Merlo "B", Colegio José Hernández 21-23 Comunicaciones "B" y Deportivo Morón 29-18 UNLU "C". Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Campana Boat Club y Colegio Guadalupe, 17 puntos; 3) Comunicaciones "B" y Juventud Unida "B", 15 puntos; 5) CEDEM Caseros, 13 puntos; 6) Deportivo Morón y All Boys, 12 puntos; 8) Colegio José Hernández y Sociedad Alemana de Polvorines, 11 puntos; 10) Municipalidad de Vicente López, Auxiliar Merlo "B" y Defensores de Glew, 10 puntos; 13) UNLU "C", 9 puntos; 14) Municipalidad de Almirante Brown, 6 puntos. Hoy, por la séptima fecha, además del duelo de líderes entre Boat Club y Colegio Guadalupe, también se medirán: UNLU "C" vs Municipalidad de Vicente López, All Boys vs Sociedad Alemana de Polvorines, CEDEM Caseros vs Defensores de Glew, Auxiliar Merlo "B" vs Municipalidad de Almirante Brown, Juventud Unida "B" vs Colegio José Hernández y Comunicaciones "B" vs Deportivo Morón.

LOS MAYORES DEL CBC ACUMULAN CINCO VICTORIAS EN FILA.



Handball:

Los Mayores del Boat Club enfrentan a Colegio Guadalupe en duelo de líderes

