El encuentro, correspondiente a la 13ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B, se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. Por la 13ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo recibirán esta tarde a All Boys en un partido que comenzará a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Será un encuentro entre dos equipos que vienen golpeados por derrotas en la última fecha y por una segunda fase de temporada que les ha sido por demás complicada en cuanto a los resultados. Mientras que las campanenses perdieron ante Banfield por 2 a 1, las de Floresta cayeron 6-0 ante SATSAID. Puerto Nuevo logró hasta el momento 2 puntos sobre 36 posibles, producto de dos empates ante Deportivo Español. Así, todavía no ha podido ganar en lo que va de este año 2019. Por su parte, el Albo tiene 6 unidades, 3 de las cuales consiguió contra el Portuario el pasado 2 de marzo por la tercera fecha. Muy lejos de ambos quedó Banfield, con 18 puntos, quien ocupa actualmente la quinta ubicación de la tabla, y sería hoy el último clasificado al Reducido por el segundo ascenso a la Primera A (el campeón sube directo, mientras que los equipos ubicados del 2º al 5º puesto pelearán por el segundo boleto). Las buenas nuevas para el equipo de Nestor Gómez son las reincorporaciones de Emilce Correa, Milagros Soria y Karen Ramirez. La primera retornó al primer equipo tras más de medio torneo en el que estuvo ausente por cuestiones laborales, mientras que las dos restantes se recuperaron exitosamente de dolencias físicas. Sin embargo, siguen en duda Manuela Cardozo y Sabrina Ogrine, vitales para el mediocampo portuario. La 13ª fecha de la Zona Campeonato se completa con los siguientes partidos: Real Pilar F.C. vs. SATSAID; Comunicaciones vs. Banfield; Luján vs. Deportivo Español; y Lima F.C. vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.

MAIA VALLÉS, UNA DE LAS PROMISORIAS JUVENILES AURIAZULES.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo reciben hoy a All Boys

