Ayer ganaron Villa Dálmine, Atlético Las Campanas, Real San Jacinto y Mega Juniors. Hoy se disputan los últimos cuatro partidos de la jornada inaugural.

El Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol prosiguió ayer después de la jornada inaugural que se desarrolló el viernes en el Club Puerto Nuevo. En ese primer día, Villanueva superó 2-1 a Las Palmas en el primer turno, mientras que en el segundo, El Junior igualó 2-2 con Deportivo Río Luján.

La programación continuó este sábado y en uno de los encuentros más esperados, Villa Dálmine hizo su debut después de 34 años de ausencia en la Liga. El Violeta se presentó en el estadio de Mitre y Puccini, donde venció 3-0 a Desamparados FC con dos goles de Francisco Nouet (quien ya ha debutado en la Primera B Nacional y es parte del plantel profesional) y otro de Juan Ignacio Varela.

Dirigido por Oscar Fredes, Villa Dálmine presentó a cinco jugadores profesionales: el arquero Juan Lungarzo, el defensor Federico Godoy, el mediocampista Alfredo Dinelli y los delanteros Facundo Ponzio y Francisco Nouet.

En tanto, en el Club Atlético La Josefa se disputaron ayer tres encuentros, en una jornada muy especial, dado que fue la primera vez que se jugó en dicha cancha con la habilitación provisoria que le otorgó la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De).

Allí, en el primer turno de ayer, Mega Juniors venció 2-1 a Juventud Unida. Luego, en el segundo, Real San Jacinto superó 3-2 a Leones Azules; mientras que en el tercero y último, Atlético Las Campanas (campeón 2018) derrotó 3 a 1 a Albizola FC con un doblete de Franco Otta y otro gol de Diego Gómez.

La primera fecha continuará hoy domingo. Habrá otros dos encuentros en la cancha de La Josefa: Malvinas vs Deportivo San Felipe (14.00) y Otamendi FC vs Atlético Las Praderas (17.00). Mientras que los otros dos cotejos de la jornada se desarrollarán en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo: allí jugarán Lechuga FC vs Deportivo San Cayetano (15.00) y Puerto Nuevo vs Barrio Lubo (18.00).