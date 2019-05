Se juega la cuarta fecha de los campeonatos de categorías promocionales

Desde las 9.00 habrá acción en las canchas de Lechuga, Otamendi FC, Las Campanas y San Cayetano.

La actividad de la Liga Campanense de Fútbol tendrá también hoy la cuarta fecha de los campeonatos de las categorías promocionales, con programación que comenzará a las 9 de la mañana y que se extenderá en las canchas de Lechuga, Otamendi FC, Las Campanas y San Cayetano.

TERCERA DIVISIÓN

Por esta cuarta jornada jugarán: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (12.15 en Lechuga), Juventud Unida vs Albizola FC (15.30 en Lechuga), El Junior vs Atlético Las Campanas (12.15 en Otamendi FC), Deportivo San Cayetano vs Leones Azules (13.55 en Otamendi FC), Deportivo Río Luján vs Desamparados FC (15.40 en Otamendi FC), Malvinas vs Lechuga (9.00 en Las Campanas), Otamendi FC vs Barrio Lubo (12.15 en Las Campanas), Las Palmas vs La Josefa (15.30 en Las Campanas), Real San Jacinto vs Atlético Las Praderas (10.30 en San Cayetano) y Villanueva vs Defensores de La Esperanza (15.20 en San Cayetano).

Las posiciones de este campeonato se encuentran de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas, Real San Jacinto, Deportivo San Cayetano y Leones Azules, 7 puntos; 5) Defensores de La Esperanza, El Junior, Villanueva, Albizola FC, Atlético Las Praderas y Otamendi FC, 6 puntos; 11) Deportivo San Felipe, 5 puntos; 12) La Josefa y Barrio Lubo, 4 puntos; 14) Malvinas, Río Luján y Mega Juniors, 3 puntos; 17) Lechuga, Desamparados, Las Palmas y Juventud Unida, sin puntos.

CUARTA DIVISIÓN

Hoy jugarán: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (10.30 en Lechuga), Lechuga "B" vs Albizola FC (13.55 en Lechuga), El Junior vs Atlético Las Campanas (10.30 en Otamendi FC), Real San Jacinto vs Atlético Las Praderas (9.00 en San Cayetano) y Villanueva vs Defensores de La Esperanza (13.45 en San Cayetano).

Las posiciones en esta categoría son: 1) La Josefa, 9 puntos; 2) Barrio Lubo, Deportivo San Felipe, Atlético Las Praderas, Defensores de La Esperanza y Mega Juniors, 7 puntos; 7) Real San Jacinto, 6 puntos; 8) Atlético Las Campanas, 5 puntos; 9) Lechuga "A" y El Junior, 4 puntos; 11) Albizola, Leones Azules, Desamparados, Villanueva, 3 puntos; 15) Lechuga "B", 1 punto; 16) Río Luján, Las Palmas, San Cayetano, Malvinas y Otamendi, sin puntos.

QUINTA DIVISIÓN

Por esta categoría, hoy se medirán: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (9.00 en Lechuga), El Junior vs Atlético Las Campanas (9.00 en Otamendi FC), Otamendi FC vs Barrio Lubo (10.40 en Las Campanas), Las Palmas vs La Josefa (14.00 en Las Campanas) y Villanueva vs Defensores de La Esperanza (12.15 en San Cayetano).

Las posiciones en esta categoría son: 1) Real San Jacinto, Villanueva y Otamendi, 9 puntos; 4) Leones Azules y Mega Juniors, 7 puntos; 6) Atlético Las Campanas, El Junior, Defensores de La Esperanza, Las Palmas y Barrio Lubo, 6 puntos; 11) Lechuga FC, 5 puntos; 12) Deportivo San Felipe y La Josefa, 3 puntos; 14) Malvinas, Río Luján, Albizola, Deportivo San Cayetano, Juventud Unida, Desamparados y Las Praderas, sin puntos.