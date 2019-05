Perdió 101-77 como visitante y sufrió su segunda derrota en tres presentaciones. Por la quinta fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club perdió 101 a 77 como visitante frente a Central Buenos Aires de Zárate. Fue la tercera presentación del Celeste en este certamen: anteriormente había caído ante Independiente de Zárate en su debut y luego había superado en el clásico a Ciudad de Campana en la segunda fecha. En esta oportunidad, el equipo conducido por Gustavo Godoy no pudo repetir aquella actuación ante el Tricolor y quedó muy lejos en el tanteador. Central Buenos Aires marcó diferencias en el primer tiempo y liquidó el pleito en el tercer período, con un parcial de 32-18 que dejó sin posibilidades al CBC. Las figuras del conjunto Azul fueron Valentín Rivero e Ivo Cajide, quienes se combinaron para 45 puntos, aunque también se destacaron los aportes de Federico Mora (19) y Elías Schauman (17). Por el lado del Campana Boat Club, los más efectivos fueron Guido Cadelli (22) y Gustavo Marafiotti (17). Por esta quinta fecha del Torneo Oficial de la ABZC, además, Sportivo Pilar venció 83 a 63 a Defensores Unidos de Zárate, logró su cuarta victoria en cuatro presentaciones y quedó como líder del certamen. En el otro encuentro disputado el viernes, Sportivo Escobar venció 64 a 63 a Honor y Patria de Capilla del Señor, que sigue sin poder ganar, aunque es uno de los dos equipos que disputó las cinco fechas (el otro es Central Buenos Aires). Esta quinta fecha continuará el miércoles con el partido que Presidente Derqui (que debutará en el torneo) jugará frente a Independiente de Zárate. En cambio, Atlético Pilar vs Ciudad de Campana quedó postergado por la participación del Rancho en el Torneo Federal (está en Cuartos de Final de la Conferencia Sur). Con estos resultados, las posiciones actuales son: 1) Sportivo Pilar (4-0), 8 puntos; 2) Central Buenos Aires (3-2), 8 puntos; 3) Ciudad de Campana (3-1), 7 puntos; 4) Independiente (2-2), 6 puntos; 5) Sportivo Escobar (2-1), 5 puntos; 6) Defensores Unidos (1-3), 5 puntos; 7) Honor y Patria (0-5), 5 puntos; 8) Campana Boat Club (1-2), 4 puntos; 9) Atlético Pilar (1-1), 3 puntos; 10) Presidente Derqui (0-0), sin puntos. Por la sexta fecha se enfrentarán: Ciudad de Campana vs Presidente Derqui, Campana Boat Club vs Sportivo Pilar, Atlético Pilar vs Honor y Patria, Independiente vs Central Buenos Aires y Defensores Unidos vs Sportivo Escobar. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRAL BUENOS AIRES (101): Tobías Cristaldo (0), Valentín Rivero (23), Federico Mora (19), Ivo Cajide (22), Elías Schauman (17) (FI) Mateo Rodríguez (12), Fausto Pérez (0), Elias Vallejos (2), Bautista Vespa (0) y Nicolás Ferreyra (6). DT: Nahuel Pinto. CAMPANA BOAT CLUB (77): Lucas Palacios (4), Guido Cadelli (22), Marcos Jelavich (5), Mariano Rubin (6), Gustavo Marafiotti (17) (FI) Bruno Santini (7), Agustín Giordanelli (5), Santiago Michelotti (6). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 23-18 / 21-16 (44-34) / 32-18 (76-52) / 25-25 (101-77). JUECES: Luis Ranzini y Mariano Imosi. GIMNASIO: Central Buenos Aires.



GUSTAVO MARAFIOTTI SUMÓ 17 PUNTOS PARA EL CBC.



Básquet:

Boat Club cayó frente a Central Buenos Aires

