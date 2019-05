Rincón Tuerca

P U B L I C



TURISMO PISTA: La categoría está visitando durante este fin de semana el autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba con otro parque interesante de autos donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. HERMANOS: Todo está encaminado para que los hermanos Fontanot se sumen en la próxima carrera del TC Regional con pilotos invitados donde Tomas llevará a su hermano con el Ford que arman en el taller y la motorización de Tártara. PALPITAR: El autódromo de Bahía Blanca tiene adelantados sus trabajos y ya se empieza a palpitar de nuevo la llegada de categorías nacionales como lo será el Turismo Nacional que retoma después de varios años. DINERO: El motorista fue muy claro con su piloto-cliente el motor está listo para correr ahora si no se pone el dinero del taller no sale lo que provocó que el piloto aún no volvió a buscarlo. CONTO: En reciente nota radial Fausto Ciaponi contó que su bella madre lo acompaña a las carreras de ciclomotores y un día le dijo: cuidáte anda despacio no corras previo a la largada de una competencia. MOTIVO: Leandro Crazzo después de dos carreras en la Clase 2 de Alma lidera el campeonato y el representante de Zárate dejó entrever que esto motiva mas que una presión. Con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Novoa. 1000: Esos son los programas puestos al aire por el envio televisivo Motosport con 20 años ininterrumpidos en los cabales de la zona Norte con el mundo del automovilismo. Felicitaciones!! MOMENTO: Otro buen momento para Cristian Iglesias que sigue ganando en las picadas en San Pedro y ahora se sumó a la suma de trofeos su hijo Francisco que el pibe ya demostró estar en un nivel muy cerca de su padre. Mirá vos! TC 2000: La categoría va este fin de semana en la búsqueda de otra fecha del campeonato en el autódromo de Rio Cuarto con su limitado parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. ENCONTRAR: Resulta curioso y atractivo encontrar un lagarto en el museo Manuel Iglesias que recorre el mismo observando los autos y los visitantes ya le han sacado fotos como un recuerdo diferente, lo que no quedó confirmado de que marca es hincha el ilustre visitante. AUSENCIA: La tradicional cena de los componentes del equipo de Motocross enduro los miércoles por la noche en el Club Arsenal se vio disminuido por la ausencia de Alberto Tetamanzi que no logró realizar el trámite en su totalidad y no fue autorizado desde el seno del hogar. Lo que se dice quizás flojo de papeles o algo así. O presión familiar vio... ENOJADA: Si bien el corrió ese fin de semana ella sigue enojada porque decidió estar en la alta competencia y aunque lo fue a ver no está de acuerdo que su marido continue en este deporte pero nuestro personaje asegura que estará en la próxima tan seguro como el canto del gallo al amanecer. CUESTION: El tema puntual porque Santiago Acuña no está sentado en una butaca de karting pasó por una cuestión del presupuesto y no va mas allá de eso. Quedó claro!! KART PLUS: Esta especialidad del karting está desarrollando este fin de semana una nueva fecha del campeonato en el kartódromo internacional de Zárate para todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. NUEVE: Para esta presentación están utilizando el circuito número nueve para todas las clases en la tercera fecha del campeonato con su habitual parque de karting. ENTRETENERSE: Son nueve los autos de competición que hay en el taller de Juan Sbarra mas dos Formula para la escuela de manejo y un Toyota 0 Km que se preparó para una agencia de Pilar. Como se lee tienen para poder entretenerse los muchachos. RETRASO: Nuevo retraso para el calendario de la categoría Enduro que postergó su fecha y ahora para recuperar ese tiempo perdido en el próximo fin de semana de actividad se harán dos competencias. TC BONAERENSE: La categoría encara este fin de semana una nueva presentación por otra fecha del campeonato con todas sus clases en el autodromo de Bradsen comenzando desde las 10 hs. SUMAR: Para la carrera con pilotos invitados del TC Regional también se sumó el zarateño Carli Bava que será de la partida una vez mas en la Clase GTA del Regional. INVITADO: Desde su condición de invitado Pablo Savastano corrió en la Clase Dos con el auto de su primo y hasta donde funcionó el piloto campanense mostró lo suyo. ALQUILAR: Desde su experiencia Savastano se llevó su motor para ponerlo a disposición de quien lo desee y lo terminó alquilando lo que permitió abaratar sus costos personales. No contaban con tu astucia! TRABAJO: Duro trabajo para Diego Fangio que debe realizar en los chasis de sus clientes que participan en la clase 850 CC de Fedenor para ser competitivo bajándolo lo mas que se pueda contra el asfalto. PENALIZAR: Los involucrados para este trabajo son Juan Carlos Muñoz, Silvestre Gallo y si lo desea Gonzalo Conti que penalizaron en la última presentación en el autódromo de Arrecifes. Los muchachos se están poniendo a la altura de las circunstancias. TURISMO CARRETERA: La máxima llega por primera vez a un autódromo donde deberán tener ciertos recaudos este fin de semana como lo es el de Rosario. Desde las 11 hs televisa a través del programa ACTC Media la TV Pública. VOLVER: La vuelta de Victor Gonzalez a la alta competencia se produjo en la carrera de Alma en La Plata como invitado de Toledo para la clase TC 1600 y Guillermo Fernandez en el TC 1100 lo que permitió ver al "Topo" como los viejos tiempos. PIENSA: Sin duda y con su auto terminado para la Clase TV 1100 Don Gonzalez ya piensa en realizar algunas carreras con su propio equipo en la categoría Alma para mantenerse en algo que lo apasiona. COMPLICADOS: Así están los pilotos y dirigentes de una categoría por la rotura de cubiertas en la última carrera en La Plata donde se pone en riesgo a los pilotos que están muy preocupados por este tema tan delicado. ROTAX BS AS: La categoría llega hasta el kartódromo de Ciudad Evita para desarrollar otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs. comienzan con su espectáculo. OBJETIVO: Cuentan que el jefe de equipo se está enamorando por estos días y el acontecimiento tiene como destino Maza que lo atienden en donde nuestro personaje recurre para sus cuestiones gastronómuicas y va logrando su objetivo. Que lindo que la gente se quiera! COMIENZOS: Juan Manuel Acosta contó que su comienzo estuvo con ese gran mecánico y mejor persona como Edgardo Bertozzi con quien aprendió mucho para implementarlo en estos tiempos en el armado de sus ciclomotores. Si el Pipi lo dice... CORRER: Vienen de correr en Córdoba los hermanitos Bautista y Santino Panetta donde una vez mas ambos fueron al podio para seguir disfrutando de este binomio hermoso presente en el mundo del karting. TC PISTA: En el autódromo de Rosario la categoría se está presentando este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC medios. CRECIMIENTO: Sigue en pleno crecimiento en el armado de motores para karting Marcelo Lopez que va incrementando la llegada de sus clientes donde curiosamente se trabaja con equipos de afuera mas que del orden local. ROTURA: No fue el mejor fin de semana para Guillermo Fernandez en el TC 1100 de Alma donde la rotura de un elemento lo dejó sin chances para la final de invitado que iba a subir a Victor Gonzale. ORDEN: El piloto campeón de la clase mayor de la categoría de karting recibió la orden de parar en esa final para no pasar por la técnica y evitar un problema mas de los ya recibido en ese fin de semana. PARTICIPAR: El Super TC 2000 viene de correr el pasado fin de semana en el autódromo de Rio Negro donde participó el campanense Matias Milla con el Renault del equipo oficial y terminó sexto en carrera aburrida. SUMARSE: Los hermanos Donamari se suman a los chasis del Regional para la próxima carrera con pilotos invitados a desarrollarse en La Plata con la motorización de Leo Scocossa en el armado del motor. EMOCIONAR: En nota televisiva el piloto de picadas Fernando Moreno se emocionó por un tema puntual y recordó algunos consejos de su madre que suele darle antes y después de cada presentación en los picódromos. INVOLUCRADO: Continuando con este tema de las picadas los Salerno también están involucrados donde Mauro con un Fiat Uno hace de las suyas y también su hermano Diego con un Fiat 147 ambos en las picadas de San Pedro. Ahora falta que le armen uno a papá para entretenerlo en el receso del fútbol de Villa Dálmine.

