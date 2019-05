La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 El Parque Industrial de Ruta 6 tendría todo en orden







El coordinador operativo del lugar asegura que el emprendimiento de Los Cardales cumple con todos los requisitos legales. Además, adelantó que el grupo chino BYD ya finalizó la primera etapa de la fábrica de buses eléctricos. . En nuestra edición del pasado 2 de mayo, dábamos cuenta que la OPDS habría solicitado una serie de requisitos e información adicional al Parque Industrial Ruta 6; la cual nunca habría llegado a La Plata, por lo cual el trámite de certificación iniciado ya habría caducado. Por tal razón, los vecinos solicitaban que el lugar sea clausurado preventivamente por el municipio de Exaltación de la Cruz hasta tanto se remedie o corrija la situación. Concretamente, nos remitimos a declaraciones periodísticas atribuidas por "El Lugareño" a Leopoldo Freisztav Marino, miembro de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Arroyo de la Cruz y uno de los principales referentes de Espacio Natura Naturata. "Es verdad que Leopoldo solicitó un pedido de información a la OPDS a través de la Mesa de Entradas del municipio de Exaltación; y la OPDS le contestó al municipio. Esa información es pública. Lo que hay que entender, es que un expediente de este tipo es permanente un ida y vuelta. La OPDS solicitó información adicional a la que ya está en el expediente y la consultora de La Plata que trabaja para el Parque no la envió. Pero por un error administrativo, no porque la información o documentación solicitada no esté disponible. Hablamos, por ejemplo, de aclarar cuáles son las parcelas del parque y adjuntar los certificados de dominio. No presentar eso, claramente, responde sólo a una desinteligencia de nuestra parte y ya fue regularizada. Incluso hay información que por ahí no llega dentro de los plazos, porque se depende de otro organismo estatal para reunirla. Pero para llevar tranquilidad a los vecinos e incluso a nuestros inversores, lejos estamos de ser sancionados con una clausura preventiva ni mucho menos", señaló al respecto Gustavo Mining, coordinador operativo del lugar. EFLUENTES Días atrás, también informamos del descontento de los vecinos de Los Cardales con que el Parque descargara en un futuro efluentes líquidos en el arroyo La Plegaria, que cruza por el centro de la localidad, e incluso es el mismo curso de agua en el que descarga actualmente la planta de efluentes cloacales domiciliarios de esa localidad. En ese sentido, el Parque presentó un nuevo proyecto para descargar sobre el arroyo Burgos, el mismo curso en el que descarga el Parque Industrial de Pilar, y por lo cual los ambientalistas de esa ciudad también manifestaron su preocupación en los medios. "El Parque tiene diseñado un reservorio, y de ser necesario volcar efluentes líquidos, estamos hablando de agua limpia y óptima para riego. Por otra parte, más allá de la atendible preocupación de los vecinos, todo está en manos de las autoridades. Aun así, hay que entender que los cursos de agua no son jurisdicciones municipales, y quien regula es la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Si no fuera así, todos los distritos aguas abajo de cualquier curso de agua, culparían a los que están aguas arriba en un litigio permanente. Y que yo sepa, por ejemplo, jamás hubo un planteo de Escobar hacia Pilar, ya que el Burgos es afluente del Río Luján", comentó Mining. En ese sentido, también señaló que si bien el Parque Industrial Ruta 6 está habilitado para radicar industrias de la Categoría 3, "el propio Parque tiene una restricción interna al respecto, y no radicará, por ejemplo, papeleras, curtiembres, agroquímicos, industrias frigoríficas… es decir, todas industrias que generan vuelcos y por más que tengan planta de tratamiento son históricamente problemáticas en sus procesos. Además, el propio municipio de Exaltación tiene una ordenanza nueva que limita ciertas actividades, en su mayoría de Categoría 3. No pueden instalarse sin que el emprendimiento sea refrendado por el Concejo Deliberante". OMNIBUS ELÉCTRICOS Mining también comentó que el Parque tuvo un muy buen arranque en términos inmobiliarios en el 2016/17, e incluso hubo un importante volumen de operaciones durante 2018. "En lo que va del 2019, no escapa al contexto económico del país. Sin embargo, también es cierto que las obras que se iniciaron, continúan. Hoy tenemos 15 proyectos en marcha, además de muchos que compraron su parcela como inversión a futuro, pero que no definieron actividad. Hasta ahora, la tendencia es mitad logística, mitad productiva. Sí, es cierto, que se ralentizó un poco la radicación efectiva, pero creemos que responde al mismo fenómeno de la situación económica reinante". Aun así, Mining adelantó que faltan sólo días para la entrega de la nave que mandó a construir el grupo chino BYD, cuyo objeto será ensamblar ómnibus eléctricos en Los Cardales. Su llegada con buses que tienen cero emisiones es toda una novedad para un país como Argentina en el que autos y colectivos causan el 80% de la contaminación. Entre otras cuestiones, la elección tendría que ver con aprovechar las reservas de litio que tiene nuestro país, materia prima de las baterías. "Stella Li, la CEO para la región que atiende en Miami, se inclinó por la provincia de Buenos Aires después de analizar lo que ofrecían las provincias de Jujuy, Córdoba y Santa Fe. Optó por nuestro parque por la cercanía con CABA y el cono urbano bonaerense, además de nuestra ubicación estratégica en términos logísticos", concluyó.

Mining con la nave de BYD a sus espaldas: “Optó por nuestro parque por la cercanía con CABA y el cono urbano bonaerense, además de nuestra ubicación estratégica en términos logísticos".



El Parque Industrial de Ruta 6 tendría todo en orden

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: