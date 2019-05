La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Mujer de 60 años fallece tras ser atropellada por su sobrino







Ocurrió en el barrio Lubo, mientras la víctima celebraba su cumpleaños. El hombre quedó procesado por homicidio culposo. La celebración de un cumpleaños terminó de manera trágica cuando la mujer protagonista del festejo fue atropellada por su sobrino y murió en el Hospital. Sucedió el sábado alrededor de las 22 horas en las inmediaciones de las calles Namuncurá y San Juan, barrio Lubo. La víctima fatal fue identificada como María Ofelia Monzón, de 60 años. Según trascendió, cuando el móvil de zona 5 del Comando Patrulla arribó al lugar, los efectivos policiales encontraron a la mujer tirada sobre la carpeta asfáltica. Testigos aseguraron entonces que había sido arrollada por un pariente. Una ambulancia del SAME trasladó a la víctima al Hospital Municipal San José, donde falleció debido a las heridas recibidas. Posteriormente, el conductor apuntado por la muerte de Monzón se presentó en la Comisaría de Campana con su vehículo, una Ford Ecosport. La mujer atropellada resultó ser su tía. La tragedia se habría desencadenado cuando Monzón salió a pedirle a su sobrino que no se fuera de la fiesta, pero él no la habría alcanzado a ver y, cuando hizo marcha atrás, la terminó embistiendo. Por el hecho, el hombre fue imputado por homicidio culposo. La causa quedó tramitada en la UFIº2 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

La Ecosport involucrada en el falta episodio del sábado por la noche.

#Dato un cumpleaños terminó mal en calle Namuncura de barrio Lubo. Una mujer que cumplía 60 años salió a decir a un familiar que no se fuera, éste retrocedió sin ver y la chocó, dio la cabeza en el asfalto, la trasladó ??SAME 1 Dr. Noguera, posteriormente falleció en el hospital. pic.twitter.com/c4Jxdh7h84 — Daniel Trila (@dantrila) 5 de mayo de 2019

Mujer de 60 años fallece tras ser atropellada por su sobrino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: