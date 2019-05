La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Ana Malajovich este jueves en el Instituto 15







La prestigiosa pedagoga dará una conferencia sobre la Didáctica del Nivel Inicial a partir de las 17:30. La actividad es gratuita, pero hoy vence la inscripción on line. "Con las políticas de este momento, vuelve a fracturarse el Nivel Inicial. Desde Educación la preocupación, teóricamente, es la franja de 3 a 5 años de edad, y los chicos de menos de 3 años queda directamente como responsabilidad de Desarrollo Social (…) la segunda cuestión que aparece fuerte, es la delegación de responsabilidades. Todos sabemos que con la Declaración de Derechos del Niño, dejan de ser sólo responsabilidad de su familia, para pasar a ser responsabilidad del Estado", señaló la Lic. Ana Malajovich en una de sus apariciones públicas. Su conferencia de este jueves está dirigida a Formadores de Formadores, estudiantes del Profesorado, Docentes, Directivos e Inspectores del nivel. La actividad es gratuita, pero hay tiempo hasta hoy para la inscripción on line, completando el formulario del link: http://bit.ly/formAnaM EMINENCIA Ana Malajovich es parte central de la historia y trayectoria del Nivel Inicial y especialista en los aspectos fundamentales y fundantes de este nivel educativo en nuestro país. Por tanto, compartir un espacio de intercambio con esta académica y profesional de la educación, formadora de fonadores e investigadora, es siempre una oportunidad que nos convoca a reflexionar sobre la didáctica del Nivel inicial desde diferentes claves: el compromiso con el cuidado y los derechos de la infancia, el juego, la enseñanza, la responsabilidad docente y lo curricular. La didáctica del Nivel Inicial ha sido su gran ocupación, ejerciendo diferentes roles: profesora, asesora, directora y coordinadora de equipos de especialistas. En la carrera del Profesorado en Ed Inicial, en el Instituto 15 estamos transitando un recorrido de trabajo desde diversas miradas sobre la enseñanza en el nivel Inicial, que enseñar y cómo hacerlo, entre otras preguntas que hacen a la formación de las futuras maestras jardineras, pero que también influencian las decisiones acerca de qué contenidos se necesitan para la formación, cómo es el nuevo curriculum, como afecta al cotidiano de la sala, y seguramente otras preguntas más. PERGAMINOS Malajovich es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación (UBA) y especialista en investigación científica (UNLa). Profesora titular de la cátedra de Didácticad Nivel Inicial de la carrera de Ciencias de la Educación en la UBA y Directora de la Maestría de Educación Infantil de la UBA. Trabajó como docente y directora de instituciones de Nivel inicial, asesora de proyectos sobre Educación Inicial y de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Coordinó la elaboración de los Diseños Curriculares para el Nivel Inicial de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires; y como Directora de Gestión Curricular de Educación Inicial de la Pcia. de Bs As. entre los años 2008-2011. También es autora de numerosas publicaciones sobre Didáctica del Nivel inicial.

La presencia de Malajovich en Campana es organizada por la carrera del profesorado de Educación Inicial del 15.



