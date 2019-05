La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Motociclista herido en Panamericana







Fue a la altura del kilómetro 80 mano a Capital Federal. Denunció que un auto lo "rozo". Un motociclista resultó herido tras ser "rozado" por un vehículo en Panamericana, desestabilizase y caer al pavimento. El hecho sucedió el domingo a la altura del kilómetro 80 de la autopista mano a Capital Federal. La víctima, Esteban Albornoz de 39 años y oriundo de Escobar, denunció que un automóvil lo desestabilizó. El conductor del coche no se habría dado cuenta de la situación y siguió viaje. Albornoz fue trasladado al Hospital Municipal San José por personal del SAME. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 3 perteneciente al Comando Patrulla.



La moto en la que viajaba la víctima del accidente.

#Dato motociclista accidentado en #Panamericana km 80 sentido a Capital, 9hs con clima lluvioso. Según manifiesta Esteban Albornoz ((39) de Escobar, lo rozó un vehículo que no se percató y siguió viaje. Fue trasladado consciente por ?? SAME 1 Dr. Echeverría. Comando ?? zona 3 pic.twitter.com/onJRVFbL0q — Daniel Trila (@dantrila) 5 de mayo de 2019

Motociclista herido en Panamericana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: