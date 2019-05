La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Choca en Campana y termina asistido en Zárate







Una ambulancia de la vecina ciudad que pasaba por ahí lo levantó antes que llegaran las fuerzas de emergencia locales. En Panamericana, entre el puente de Bunge y Tecmaco, un colectivo de la empresa Claudio Bus y una moto protagonizaron un accidente de tránsito. El hecho ocurrió este lunes por la tarde. El motociclista resultó herido y una ambulancia del servicio médico de Zárate (SEMU) que pasaba por el lugar lo asistió y trasladó a la vecina ciudad. Cuando el móvil de zona 7 del Comando Patrulla y la ambulancia del SAME local llegaron al lugar, la víctima ya no se encontraba.

La moto en la que se trasladaba la víctima quedó tirada sobre la cinta asfáltica.





EL OTRO VEHICULO INVOLUCRADO.

Choque en #Panamericana km 78,500, una Brava Cross y un colectivo Claudio Bus. Se hizo presente el móvil CP?? Zona 7 y ?? SAME. El motociclista herido ya había sido trasladado por la ?? de SEMU al hospital de Zárate. pic.twitter.com/gA6cWBq3KO — Daniel Trila (@dantrila) 6 de mayo de 2019

