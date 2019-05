La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Primera D:

El DT de Puerto Nuevo analizó el empate frente a Real Pilar: "Fue un partido de Reducido, en el que ningún equipo quiere perder ni regalarle nada al rival", señaló. El pasado sábado, Puerto Nuevo igualó sin goles frente a Real Pilar como visitante por la 29ª y anteúltima fecha del campeonato de la Primera D. Con ese punto, el equipo de nuestra ciudad se adueñó del quinto puesto y ahora depende de sí mismo para asegurarse un lugar en el Top 5 y contar con ventaja de localía en, al menos, la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. "Estamos contentos porque sumar de visitante es importante y es algo que no nos resulta habitual", señaló tras el partido el DT Carlos Pereyra, quien así hacía referencia a la estadística que marca que Puerto Nuevo es el equipo con menos empates en esta temporada del fútbol argentino. "Si nosotros hubiésemos podido sumar en algunos de los encuentros que perdimos, hoy estaríamos claramente en una situación todavía mejor", agregó "Jetín" en diálogo con "Puerto de mi Vida". En el análisis del juego que se disputó en el estadio Carlos Barraza de Pilar, el entrenador Auriazul explicó: "Fue un partido de Reducido, en el que ningún equipo quiere perder ni regalarle nada al rival. Enfrentamos a un rival difícil como Real Pilar, en una cancha amplia, en buenas condiciones, a la que no estamos acostumbrados. Al Pampa Sosa le costó esta cancha; al Coco González también. Pero pudimos acomodar las piezas para llevarnos un punto que lo valoro mucho, sobre todo por el esfuerzo que han hecho los muchachos, que se mataron corriendo ante un equipo muy difícil. Incluso terminamos mejor nosotros y tuvimos situaciones para ganarlo, porque los encontramos mal parados en ocasiones". Ahora, al Portuario le resta un solo encuentro antes del Reducido. Será frente a Muñiz como local por la última fecha. Sin embargo, Pereyra aseguró que "todavía" no piensa en el octogonal. "A nosotros nos quedaban dos partidos importantes. Frente a Real Pilar lo sacamos adelante. Y ahora se nos viene Muñiz, que nos dejó una espina muy grande en la primera rueda y es nuestro próximo objetivo. Recién después pensaremos en el Reducido", aclaró el DT Auriazul. Por su parte, el arquero Leandro Bonet también valoró la igualdad conseguida el sábado en Pilar: "Es un punto que sirve, en una cancha difícil, contra un rival difícil. Por ahí no es lo que vinimos a buscar, porque siempre salimos a ganar, pero el punto termina siendo bueno por lo que hicimos. En el primer tiempo los respetamos demasiado y en el segundo se vio la mejor cara de lo que somos nosotros: un equipo muy aguerrido, muy entregado a lo táctico. Y creo que no salió perfecto lo que planteamos. Hasta tuvimos tres chances de gol que no pudimos capitalizar". Finalmente, el experimentado guardameta también comparó el partido contra Real Pilar con lo que se le vendrá a Puerto Nuevo: "Estos partidos son típicos de Reducido y se ganan por detalles. Por eso tenemos que estar finos en aspectos como la efectividad ofensiva si queremos salir airosos".

ESTA TARDE SE CIERRA LA FECHA La 29ª y anteúltima jornada de la Primera D debió haber terminado ayer, pero las lluvias del domingo obligaron a la suspensión del encuentro entre Muñiz y Argentino de Rosario, el cual fue reprogramado para esta tarde. Y se trata de un partido que incidirá en las aspiraciones de Puerto Nuevo de cara a la última fecha. Porque si Muñiz no gana, el Auriazul quedará decididamente en el 5º o 6º puesto al finalizar el campeonato. En cambio, si vence el Rayo Rojo, el Auriazul todavía contará con la posibilidad de superar al Salaíto y llegar al 4º lugar. Los resultados de los demás cotejos de esta 29ª fecha dejaron muy apretada la lucha por los últimos tres boletos al Reducido y fueron los siguientes: Deportivo Paraguayo 1-4 Argentino de Merlo, Centro Español 3-0 Juventud Unida, Atlas 0-0 Liniers, Central Ballester 1-0 Lugano y Defensores de Cambaceres 1-3 Yupanqui. La programación se completará hoy desde las 15.30 horas en Belgrano de Zárate, donde Muñiz recibirá a Argentino de Rosario. La 30ª y última fecha tendrá los siguientes partidos: Puerto Nuevo vs Muñiz, Argentino de Rosario vs Atlas, Claypole vs Centro Español, Juventud Unida vs Deportivo Paraguayo, Liniers vs Central Ballester, Argentino de Merlo vs Real Pilar y Lugano vs Defensores de Cambaceres. Queda libre Yupanqui, que con la victoria de ayer sobre el elenco de Ensenada mantuvo vivas sus chances de clasificar al Reducido, aunque en esta última jornada esperará desde afuera los resultados que necesita para ello.

