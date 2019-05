Buenas tardes. Quisiera aprovechar este medio solicitando un pequeño espacio. Antes que nada quiero aclarar que no tengo ninguna idea o banderia política. Hace 15 años que vivo en esta hermosa ciudad la cual me recibió muy bien. Con respecto a los dichos y comentarios del señor ROMANO del cual tengo entendido es una persona muy respetada yo le pregunto. ¿Antes de este gobierno no se podía hacer todo lo que hoy propone? Y si es así porque nunca lo propuso? O será que los intereses entre un gobierno y otro son diferentes? Atentamente. Agradezco su atención.

Ernesto Fabre

DNI 18.490.307