La misma recae sobre el intendente de Pilar Nicolás Ducoté Una denuncia alertó sobre la posibilidad que residuos peligrosos y metales pesados estén siendo arrojados en un basural de Pilar destinado exclusivamente a restos de poda y áridos, tema que encendió las alarmas sobre el tratamiento que se le da a la basura en el partido de Pilar. La presentación acusa al intendente Nicolás Ducoté, de infringir la ley 24.051 de residuos peligrosos y se suma a las quejas y presentaciones que los vecinos del lugar vienen llevando a cabo. En el 2017, Nicolás Ducoté dio a conocer 34 metas que las denominó "Compromisos de gestión", una de ellas abordaba la problemática ambiental y proponía la creación de 22 puntos de reciclado que nunca se concretaron. Fabián Pitronaci, uno de los referentes del Partido Justicialista de Pilar, mostró su preocupación al respecto: "Es increíble que después de casi 4 años de gestión estemos igual o peor en temas tan importantes para el hábitat como la recolección y el tratamiento de residuos". Por su parte, el diputado provincial Jorge D´Onofrio aseguró: "La situación de los basurales a cielo abierto no se puede abordar con parches y tiene que ser tratado con un plan a largo plazo, donde participen el estado, las empresas y las organizaciones civiles especializadas del sector, con información transparente al alcance de toda la comunidad". A su vez, el concejal pilarense y ex titular de la Oficina Para el Desarrollo Sostenible de la provincia, José Molina, manifestó que "el tema de los basurales a cielo abierto no es nuevo en Pilar, hace rato que le hicimos llegar nuestra preocupación al intendente y al Ejecutivo, quienes a pesar de los reclamos, miran hacia otro lado en vez ponerse del lado de los vecinos y de ejercer los controles necesarios".



Metales pesados y residuos peligrosos estarían tirándose en donde se destinan ramas de poda



