La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Breves: Noticias de Actualidad







CONVOCATORIA AL DIÁLOGO El Gobierno oficializó ayer la convocatoria al diálogo con la oposición para tratar de acordar diez puntos que garanticen la estabilidad política en el año electoral, e incluyó a la ex mandataria Cristina Kirchner tras haberla dejado afuera en un principio, además de precandidatos presidenciales, empresarios, sindicalistas y la Iglesia. Mediante una carta que hizo llegar a cada uno de los convocados, el presidente Mauricio Macri invitó a los referentes de la oposición y de otros sectores sociales a "dar una muestra de acuerdo" sobre los diez puntos que el Gobierno considera "imprescindibles para despejar" algunas dudas que existen sobre la Argentina en el marco del proceso electoral. La invitación del Jefe del Estado planteó que "estos puntos no son un plan de Gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión", sostuvo Macri. INFLACIÓN La inflación para los trabajadores registrados se ubicó en abril en 4,6% y acumuló en el primer cuatrimestre un fuerte crecimiento del 16,2%, según un informe privado. El estudio detalla que la inflación mensual de los asalariados registrados ascendió al 4,6% en abril, cifra por encima del 4,1% (revisado) de marzo. "De este modo, la inflación acumulada entre abril de 2018 y abril de 2019 llegó al 56,6%. En el primer cuatrimestre del año, la inflación acumuló un 16,2%", indicó el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Los rubros que impulsaron la inflación este mes fueron, en primer lugar: Indumentaria y calzado (11,3%) producto de la entrada en vigor de la temporada invernal. ALLANAMIENTOS El Juzgado de Garantías 9 de Lomas de Zamora dispuso ayer nueve allanamientos a sedes del sindicato Camioneros en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita en el club Independiente y la supuesta participación de Hugo y Pablo Moyano. Los allanamientos incluyeron la sede del gremio que encabezan Hugo y Pablo Moyano en el barrio porteño de Constitución, hasta donde llegaron los propios dirigentes, líderes de otros sindicatos y decenas de afiliados para cuestionar la medida. También hubo operativos en otra sede porteña del gremio y siete locales de Camioneros en la provincia de Buenos Aires. Por más agentes de inteligencia, por más que nos hagan operaciones mediáticas y judiciales, por más allanamientos en represalia a las medidas de fuerza de un sindicato que lucha, acá no baja los brazos nadie", enfatizó Pablo Moyano en declaraciones a la prensa. MOYANO INDIGNADO El líder sindical de los Camioneros, Hugo Moyano, cuestionó ayer los allanamientos a sedes del gremio que encabeza y cargó contra el Gobierno, al que responsabilizó por el operativo judicial. "Por favor señor Presidente, no siga haciendo estupideces, gansadas, porque todos los errores que usted comete los paga la gente", enfatizó Moyano en declaraciones a la prensa en la sede gremial del barrio porteño de Constitución. El dirigente gremial fustigó especialmente al mandatario Mauricio Macri, de quien dijo que ha demostrado una "incapacidad total" para gobernar, aunque también criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la serie de allanamientos que se llevó adelante este lunes.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: