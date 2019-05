La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 AcercArte llega este fin de semana con muchas propuestas para los más chicos







Cine, talleres literarios, espectáculos teatrales, shows en vivo con Los Cazurros y La Pipetuá, y un taller de pintura con el reconocido Milo Lockett son algunas de las opciones para que los más pequeños también disfruten del festival este sábado y domingo a partir de las 15. Los más chicos también tendrán su lugar en AcercArte, la propuesta cultural de la Provincia que llega este fin de semana a Campana con una amplia variedad de atractivos para reír, jugar y emocionarse. Este sábado y domingo, en el Parque Urbano, el gran festival incluirá actividades para bailar y cantar en familia. Con funciones a las 15, 16 y 17.15, en el Cine 360 proyectarán "Viaje salvaje a la Tierra", "Fronteras del universo" y "Dinosauros". Además, habrá un Cine móvil con otras propuestas. Allí, el día sábado se presentará de LEGO DC Comics, "Superhéroes: Aquaman, la ira de Atlantis" y, el domingo, "¡Jóvenes Titanes en acción! La película". Ambos largometrajes se exhiben desde las 15. Pero además de cine, AcercArte cuenta con el acompañamiento de artistas de renombre. Tal es el caso de reconocido Milo Lockett que, desde las 15.15, el día sábado estará a cargo de un Taller de pintura para niños a partir de 4 años. Con pinceles, colores y toda su creatividad, Lockett demostrará que el arte no es solo cosa de grandes y que las obras de arte no están únicamente en los museos. Según informaron, las entradas para este taller se retiran el mismo día de la actividad, desde las 15 en el puesto de Informes de Acercarte, hasta agotar capacidad. Se entregarán como máximo dos por adulto y cada una será válida para un niño. Pero no solo el arte sino también la música estará presente. Los shows serán a las 16.30. El sábado, "Los cazurros" comparten con el público los "Súper hits" a través de los cuales recorrerán sus mejores historias a partir del humor y el absurdo. En tanto que, el domingo llegará "La Pipetuá" con "Lunática": un espectáculo que combina teatro, clown y circo. La literatura en una fusión con el teatro será otro de los atractivos de la jornada. El domingo, en el sector biblioteca, se presenta el espectáculo teatral infantil "Los LibroYasos: La historia del libro". Una propuesta que cuenta la historia de la escritura universal y hasta cómo inventamos el libro con magia, malabares y mucho humor. Serán muchas las opciones para que este fin de semana, la familia entera disfrute de dos días a pura diversión y entretenimiento.

Milo Lockett ofrecerá un taller para los más pequeños.





La versión Lego de Aquaman se proyectará en el Cine Móvil.





Los Cazurros regresan a la ciudad con un gran show.



