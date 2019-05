La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Automovilismo:

El programa televisivo que sigue el automovilismo regional y la actividad de los pilotos de la zona se convirtió en un clásico de Campana y Zárate y alcanzó dos marcas históricas. ¡Felicitaciones! Allá por julio de 1998 comenzaba a surgir un proyecto para iniciar un programa de televisión dedicado exclusivamente al automovilismo, pero con la particularidad que estuviera abocado a la actividad zonal. Y más específicamente con los protagonistas de Campana, Zárate, Lima y Escobar, entre otras ciudades de la Zona Norte donde se iba a poner al aire dicho envío. Lo cierto es que, por aquel entonces, los directivos de los medios no lo veían como productivo y entendían que comercialmente no iba a funcionar. Por ello no se daba lugar para este arranque por aquellos años, porque además se contaba con un programa muy bien posicionado en la zona, pero de nivel nacional, con una cobertura interesante Sin embargo, ellos prosiguieron con su posición, argumentando que los pilotos de la zona no tenían un lugar para expresar lo suyo después de cada carrera regional y desde ese punto de partido trabajaron para tener ese lugar que se negaba sin demasiada lógica. Y así llegó el momento en que se presentó un proyecto, solicitando que se probara para desterrar cualquier tipo de dudas. Y luego de varias conversaciones, el arranque se produjo casi sobre el segundo bimestre de ese año, cuando el canal local por aquellos años conocido como TeleDelta les brindó esa posibilidad, aunque en horas del mediodía: de 13 a 14 horas. Allí comenzó a trabajar esta producción que ya cumplió sus primeros 20 años al aire. El nombre del programa en aquel momento fue TeleDelta Motorsport y siempre se recuerda que la primera nota que salió al aire fue con Ángel Genovesse como protagonista, contando su momento en la categoría TC Regional. De allí en adelante llegó el resto. A poco tiempo de estar al aire, el programa comenzó a ganar seguidores a tal punto que la gerencia del canal pidió una reunión con la productora del programa para hacerle saber que lo llevarían a los martes a las 21.00. O sea: un horario central para darle el lugar que ellos se habían ganado ante el público que lo seguía semana a semana. Fue entonces que se produjo también un cambio en el nombre del envío: debieron sacar TeleDelta (porque el canal cambio de dueño) y quedó simplemente Motorsport. Quienes conocen los inicios del programa aseguran que este nombre lo sugirió el periodista Miguel Perna y fue aceptado por todos. A lo largo de todos estos años fueron varios los periodistas que trabajaron en el programa: Mario Fabré, Gustavo Carriquil, Rubén Carneiro, Oscar Cóceres, Jorge Rodríguez, Miguel Perna, Roberto Laino, Oscar Bua, Christian Chiricola, Carlos Mariano y Mariana Perlo. Todos fueron dándole su impronta con sus aportes y con conocimiento de cómo se trabaja en un programa abocado a los fierros También pasaron muchos camarógrafos, quienes fueron muy importantes en las imágenes que se ponían al aire. Mariano Del Teso, Martín Nasella, Miguel Adum, Aníbal Aguilar, Rodrigo García, Carlos Roh, Matías Rodríguez, Andrés Carneiro, Manuel Godoy, Mario Castillo, Diego Iturri, Luis Rodríguez y José Keider se pusieron la cámara al hombro. Fue un grupo de trabajo que siempre estuvo para sumar y se reflejaba en cada programa que salió al aire. La incorporación, hace 19 años, de Damián Lammer le puso la edición más adecuada para este producto. Desde el conocimiento y junto a Jéssica Reich y Federico Lammer como colaboradores mostraron a lo largo de todo este tiempo un cambio, marcando una diferencia acentuada sobre el resto. La llegada a Campana del canal local permitió que la gente de la ciudad tuviera este envío para descubrir algo que no tenían agendado en su programación y fue otro buen momento para la producción que potenció su cartera de anunciantes, que se sumaron en la mayoría para quedarse acompañando hasta estos días. Algo similar sucedió cuando se sumaron canales como Cabletel y los de Capilla del Señor y Los Cardales. Hoy ya llegaron a los 1.000 programas y es un número para destacar, sobre todos en los tiempos que corren. Y con una particularidad: desde sus inicios nunca dejó de salir al aire, haciéndolo en forma ininterrumpida todos los días martes en los diferentes canales de la zona que adquirieron este producto. Avalado por su público, acompañado por sus sponsors y seguido por las familias, el presente de Motorsport marca que no cabe duda que aquella idea de realizar un programa con material del automovilismo zonal valía la pena, porque se ganó su lugar con creces. Y llegar a los 1.000 programas y a los 20 años al aire es un hito que deja su sello periodístico y una producción para destacar.

