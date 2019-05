La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Rugby:

En San Pedro, el CCC sufrió su cuarta derrota en fila







El Tricolor perdió 32-23 ante Tiro Federal por la sexta fecha de la Segunda División de la URBA. El arranque de la temporada 2019 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) se está haciendo cuesta arriba para el Club Ciudad de Campana. Después del ascenso conseguido en 2018, el Tricolor no está consiguiendo resultados favorables en las primeras fechas de la Segunda División. El sábado perdió 32-23 como visitante ante Tiro Federal de San Pedro y cosechó su cuarta derrota consecutiva y la quinta en seis presentaciones. Esta vez, en un partido trabado en el inicio, comenzó 6-3 arriba gracias a dos penales de su apertura Juan Calvi. Sin embargo, en el segundo tramo de la primera parte, el Bigua fue contundente y apoyó tres tries para escaparse 18-9 en el marcador. En el inicio del complemento, el elenco sampedrino volvió a vulnerar el ingoal del CCC y estiró la diferencia (23-9). Fue entonces que llegó la reacción del Tricolor con tries de Calvi y Franco Velázquez: con el marcador 26-23, quedaba todo abierto para los últimos 20 minutos. Pero en esa última parte del juego, Ciudad ya no pudo lastimar a Tiro Federal, que sentenció la victoria a su favor con penales convertidos a los 27 y 35 minutos de ese segundo tiempo. En este encuentro, el equipo dirigido por César Gigena, con la colaboración de Mariano Casas y Nicolás Danylyszyn, formó con Gabriel Pujol, Didier Galeano, Alan González; Franco Casanova, Leonardo Correa (Nicolás Zacarías); Carlos Díaz, Bruno Calle (Mateo Codesido), Nicolás Toledo; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerdá, Franco Barco, Damián Colella, Franco Velázquez (Cristian Giles Delgui); y Nazareno Alaguibe. La sexta fecha de esta Segunda División se completó con los siguientes resultados: San Miguel 22-27 Del Sur Rugby, La Salle 40-33 Las Cañas, Club Argentino 26-52 El Retiro, Virreyes 28-20 Gimnasia de Ituzaingó, Los Cedros 25-10 Atlético Chascomús. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Los Cedros y El Retiro, 27 puntos; 3) La Salle, 20 puntos; 4) Las Cañas, 19 puntos; 5) Virreyes, 18 puntos; 6) Mercedes Rugby, 16 puntos; 7) Tiro Federal de San Pedro, 15 puntos; 8) Del Sur Rugby, 12 puntos; 9) Gimnasia de Ituzaingó, 10 puntos; 10) Club Argentino, 9 puntos; 11) Ciudad de Campana, Atlético Chascomús y San Miguel, 6 puntos; 14) Varela Junior, 5 puntos. El próximo compromiso del CCC será el sábado como local ante el líder Los Cedros. En esa misma jornada, también por la séptima fecha, jugarán: Gimnasia de Ituzaingó vs Varela Junior, Mercedes Rugby vs Club Argentino, El Retiro vs La Salle, Las Cañas vs San Miguel, Del Sur Rugby vs Tiro Federal de San Pedro y Atlético Chascomús vs Virreyes. INTERMEDIA En el partido previa al de Primera División, la Intermedia del CCC se impuso 26-19 sobre Tiro Federal de San Pedro y consiguió su primera victoria del año. La formación del CCC fue la siguiente: Roberto Micheletti, Alberto Nobile, Juan José González, Lautaro Nelli, Guillermo Cuevas, Alexis Villalba, Nicolás Cuevas, Javier Pérez, Matías Costa, Franco Damiano, Emanuel Roldán, Facundo Díaz Falú, Cristian Giles Delgui, Guillermo Torres y Andrés Torres. Luego ingresaron: Carlos Saya, Amadeo Nóbile (quien se dio el gusto de jugar con su hijo Alberto), Laureano Salas, Ángel Altieri, Carlos Olivetto, Agustín Debaz y Fernando Díaz Falú. DIVISIONES FORMATIVAS El fin de semana del rugby del CCC también tuvo actividad en categorías menores. Los M17 cayeron 39-0 como visitantes frente a Tigre RC por la cuarta fecha del Grupo I de la URBA, mientras que los M16 perdieron 26-19 en su visita a Porteño de General Rodríguez, también por la cuarta fecha del Grupo I de la URBA.

CIUDAD OCUPA AHORA EL 11º PUESTO CON 6 PUNTOS.





AMADEO NOBILE Y SU HIJO ALBERTO COMPARTIERON CANCHA EN INTERMEDIA



