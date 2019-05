La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Voley:

Ciudad de Campana cayó ante River Plate







Por la tercera fecha de la División de Honor, el Tricolor perdió 3-0 en Núñez y sumó su segunda caída en fila. En la continuidad del campeonato de la División de Honor 2019, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana perdió 3-0 como visitante frente a River Plate en un partido correspondiente a la tercera fecha, disputado el sábado por la noche en el barrio porteño de Núñez. De esta manera, el Tricolor acumuló su segunda derrota consecutiva en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley, dado que en la segunda jornada había caído 3-0 ante UAI Urquiza como local. En tanto, el debut superó 3-2 a Club Italiano en el gimnasio de Chiclana 209. Ante el Millonario, el equipo dirigido por Hernán Carnieri poco pudo hacer en el primer set (25-13). Pero en el segundo parcial equilibró las acciones y lo peleó hasta el final, aunque el local lo cerró a su favor 25-23. Finalmente, en el tercero, River Plate volvió a establecer diferencias (25-18) para sellar el triunfo. Fue la segunda victoria del Millonario en este certamen, dado que en la fecha anterior había derrotado también 3-0 a Tortuguitas, mientras que todavía tiene pendiente su encuentro de la jornada inaugural ante Estudiantes de La Plata. Los demás resultados de esta tercera fecha de la División de Honor fueron: Ciudad de Buenos Aires 3 – Boca Juniors 1 (25-16, 25-23, 23-25 y 25-19), Ferro Carril Oeste 3 – Universidad Nacional de La Matanza 0 (25-14, 25-19 y 25-16), Municipalidad de Lomas de Zamora 3 – UNTREF 0 (25-23, 25-12 y 25-16), Tortuguitas 1 – Estudiantes de La Plata 3 (17-25, 25-21, 19-25 y 13-25) y Vélez Sarsfield 3 – San Lorenzo 0 (25-22, 25-20 y 25-15). Anoche, al cierre de esta edición jugaban UAI Urquiza vs Club Italiano. Con estos resultados, las posiciones son las siguientes: 1) Vélez Sarsfield, 9 puntos; 2) Ciudad de Buenos Aires, 8 puntos; 3) Municipalidad de Lomas de Zamora, 7 puntos; 4) River Plate y Ferro Carril Oeste, 6 puntos; 6) Boca Juniors, 5 puntos; 7) UAI Urquiza y Estudiantes (LP), 3 puntos; 9) Ciudad de Campana, 2 puntos; 10) San Lorenzo y Club Italiano, 1 punto; 12) Club Italiano, Tortuguitas y UNTREF, sin puntos. El próximo compromiso del Club Ciudad de Campana será frente a Municipalidad de Lomas de Zamora por la cuarta fecha del certamen, en un partido que se jugará el sábado desde las 21 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Los demás encuentros de esa jornada serán: Boca Juniors vs Vélez Sarsfield, San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste, Estudiantes (LP) vs Ciudad de Buenos Aires, Club Italiano vs UNLAM, UAI Urquiza vs River Plate y UNTREF vs Tortuguitas.

MAURICIO VILLER BUSCA EL ATAQUE ANTE EL BLOQUEO MILLONARIO (FOTO: SOMOS VOLEY).



