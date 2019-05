Los cuatro partidos que debían disputarse el domingo fueron suspendidos por las inclemencias climáticas. También se canceló la jornada de las categorías promocionales.

El gran arranque que había tenido el Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol chocó el domingo contra las inclemencias climáticas: las lluvias que afectaron a nuestra ciudad obligaron a suspender los cuatro juegos programados para esa jornada.

Así, quedaron postergados: Otamendi FC vs Atlético Las Praderas, Lechuga FC vs Deportivo San Cayetano y Puerto Nuevo vs Barrio Lubo. En cambio, Deportivo San Felipe vs Malvinas fue reprogramado y se jugaba anoche en cancha de La Josefa.

La primera fecha había comenzado el viernes en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo, donde Villanueva superó 2-1 a Las Palmas en el partido que inauguró el certamen. Luego, en el segundo turno, El Junior igualó 2-2 con Deportivo Río Luján.

La programación continuó el sábado y en uno de los encuentros más esperados, Villa Dálmine hizo su debut después de 34 años de ausencia en la Liga. El Violeta se presentó en el estadio de Mitre y Puccini, donde venció 3-0 a Desamparados FC con dos goles de Francisco Nouet y otro de Juan Ignacio Varela.

En tanto, ese mismo sábado en el Club Atlético La Josefa se disputaron tres encuentros: en el primer turno, Mega Juniors venció 2-1 a Juventud Unida; luego, en el segundo, Real San Jacinto superó 3-2 a Leones Azules; mientras que en el tercero y último, Atlético Las Campanas derrotó 3 a 1 a Albizola FC con un doblete de Franco Otta (uno de penal) y otro gol de Diego Gómez.

En tanto, por el Grupo A quedó libre Defensores de La Esperanza; mientras que por el Grupo B descansó La Josefa.

CATEGORÍA PROMOCIONALES

El domingo, además, debía disputarse la cuarta fecha de los campeonatos de las categorías promocionales de la Liga Campanense de Fútbol. Sin embargo, a raíz de las lluvias que cayeron en nuestra ciudad, se decidió suspender toda la programación que había sido dividida en cuatro escenarios: Lechuga, Otamendi FC, Las Campanas y San Cayetano.