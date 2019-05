La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/may/2019 Breves: Fútbol







COPA DE LA SUPERLIGA Tres de las cuatro series de Cuartos de Final ya están definidas: Racing Club (el campanense Leonardo Sigali sufrió una contractura) eliminó a Estudiantes de La Plata y será rival de Tigre; Atlético Tucumán (con Juan Mercier) superó a Talleres de Córdoba y se medirá frente a River Plate; y Argentino Juniors sorprendió a San Lorenzo (sin Nicolás Blandi) y será el rival de Gimnasia de La Plata, que sacó a Defensa y Justicia. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Vélez Sarsfield y Lanús se medían para determinar el rival de Boca Juniors (dejó atrás a Godoy Cruz). JUEGA RIVER PLATE Esta noche, desde las 21.30 horas, River Plate recibirá a Inter de Porto Alegre para cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo brasileño ya tiene asegurada la primera posición del Grupo A con 13 puntos, mientras que el Millonario (tiene 9) finalizará en segundo lugar. Además, desde las 19.15, Nacional de Uruguay (equipo del campanense Joaquín Arzura) buscará el primer lugar del Grupo E cuando reciba la visita de Cerro Porteño de Paraguay. Ambos conjuntos están igualados con 12 puntos, pero los guaraníes cuentan con mejor diferencia de gol. CHAMPIONS LEAGUE Desde las 16.00, Barcelona de España buscará sellar su pase a la final de la Champions League cuando enfrente como visitante a Liverpool de Inglaterra. En el partido de ida, el conjunto de Lionel Messi se impuso 3-0 en el Camp Nou con un doblete del rosarino. PRIMERA B NACIONAL En el arranque del Reducido por el segundo ascenso se dieron los siguientes resultados: Brown (A) 0-1 Sarmiento (J); Independiente Rivadavia 4-1 Nueva Chicago; y Central Córdoba (SdE) 0-0 Platense. Anoche, al cierre de esta edición, se enfrentaban Gimnasia de Mendoza y Almagro. RÍO CUARTO ES NACIONAL Estudiantes de Río Cuarto consiguió el ascenso a la Primera B Nacional después de vencer 2-0 como local a Sarmiento de Resistencia en la definición del Pentagonal Final del Torneo Federal. El octogonal por el segundo ascenso tendrá los siguientes duelos: Deportivo Madryn vs Sarmiento (R), Sol de Mayo (Viedma) vs Alvarado (MdP), Desamparados (SJ) vs San Jorge (T) y Gimnasia (CdU) vs Defensores de Villa Ramallo. ATLANTA Y RIESTRA TAMBIÉN La Primera B Metropolitana ya tiene sus cuatro ascensos directos: ayer quedaron confirmados los boletos de Atlanta (3º con 66 puntos) y Deportivo Riestra (4º con 65) gracias a la derrota de Acassuso (5º con 58) por 1-0 frente a Almirante Brown. El Bohemio había vencido 3-0 a Colegiales el sábado, mientras que Riestra había igualado 1-1 con Defensores Unidos el viernes. Por su parte, Barracas Central (78) se aseguró el primer puesto al empatar sin goles frente a San Telmo. Su escolta Estudiantes (69) cierra hoy esta 36ª y antepenúltima fecha ante All Boys.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: