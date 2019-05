La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/may/2019 Cierran preventivamente la Escuela Nº 16

Ante la denuncia de que una niña habría recibido una descarga eléctrica









Desde el Consejo Escolar descartaron que "haya ocurrido un incidente eléctrico" Ayer se realizó una recorrida encabezada por autoridades provinciales y se estableció un plan de mejora de las instalaciones eléctricas pese a que no se detectaron fugas. La joven fue dada de alta tras permanecer 24 horas internada en el Hospital. La Escuela 16 y la Secundaria 26, que funcionan en el histórico edificio de 25 de mayo 1290, permanecerán cerradas hasta la semana que viene luego de que autoridades provinciales y del Consejo Escolar establecieran un plan de optimización de la infraestructura eléctrica. El lunes, una alumna de 13 años denunció haber recibido una descarga mientras estaba en clase y, por precaución, debió permanecer internada hasta el día de ayer. La joven, identificada como Agustina Chávez, estaba sentada cuando padeció el shock eléctrico. Asistida en el momento, fue horas más tarde que acusó sentir un "hormigueo" en la pierna derecha, lo que motivó la consulta con el nosocomio local y la realización de diferentes estudios para descartar lesiones internas. Finalmente, tras sucesivos análisis laboratorios, electrocardiograma e hidratación por suero, la alumna recibió el alta con indicación de reposo. El lunes por la noche, desde el Consejo Escolar emitieron un comunicado en el que "descartaron" el episodio. "El pupitre no estaba cerca de ninguna instalación eléctrica, el piso del salón es de madera (no puede conducir electricidad), además no existían focos de humedad en las paredes o el techo del salón", precisaron. "No estamos poniendo en duda el relato de la alumna, sino dando a conocer los hechos objetivos. Hechos que pudimos comprobar tanto desde el punto de vista técnico como visualmente recorriendo el lugar", añadieron desde el Consejo. Si bien el parte médico elaborado por el Hospital y al que accedió La Auténtica Defensa confirma la ausencia de lesiones en la piel y complicaciones vinculadas a un shock eléctrico, se refiere al "hormigueo" sentido por la alumna en su pierna izquierda. Además, según sus padres, los directivos de la Escuela 16 les reconocieron que cuando sucedió el hecho saltaron los disyuntores. Los disyuntores central y sectoriales, el medidor y la llave térmica fueron precisamente objetos de revisión ayer, cuando se realizó una nueva recorrida por la Escuela 16 encabezada por el director de Instalaciones de la Dirección Provincial de Infraestructura (DPI) provincial, Leonardo Martín, e integrantes de su equipo. Junto a consejeros escolares, funcionarios municipales, directivos del establecimientos y padres preocupados por la situación, inspeccionaron los salones, pasillos y baños, sin detectar fuga eléctrica en ningún punto del edificio. Posteriormente, autoridades de la Primaria 16 y de la Secundaria 26 anunciaron que por "prevención" se anulará y desmantelará la instalación eléctrica de toda la planta alta del establecimiento, para proceder con el montaje de una nueva instalación "con materiales y protección independientes". Debido a la ejecución de las obras, las clases fueron suspendidas hasta el viernes. INDIGNACIÓN Y RECLAMO En diálogo con La Auténtica Defensa, la madre de la alumna afectada aseguró sentirse "un poco más tranquila y conforme" después de las respuestas por parte de la DPI y el Consejo Escolar. Sin embargo, apuntó contra su presidente, Martín Aquino, por haber salido a desmentir el caso cuando su hija todavía estaba internada. La mamá de Agustina, Andrea Ponce, manifestó que Aquino -cuya fotografía acompaña el comunicado de prensa del Consejo Escolar circulado el lunes- "niega lo sucedido en la escuela", por lo que le exigió "que se retracte". De lo contrario, advirtió que planea iniciar "acciones legales civiles y penales contra el Consejo Escolar". Por otra parte, también cuestionó que ninguna autoridad de esa entidad se haya acercado al nosocomio local para interiorizarse de la salud de su hija. ¿CUARTO CASO? El de Agustina sería el cuarto caso de un alumno del edificio de la Escuela 16 que recibe un shock eléctrico. Ayer este medio pudo dialogar con la madre de un niño de 9 años que habría sufrido una descarga hace un mes. "Fue a tocar la canilla del baño de varones y le agarró electricidad. Él me lo dijo y no le creí, pero ayer (el lunes) me enteré en la reunión de otros casos", afirmó la mamá, quien eligió no dar su nombre por ser militante de un partido político local. Otro episodio lo habría protagonizado una alumna al tocar una pared con humedad. Jaqueline Matthei participó este martes por la tarde de la reunión con autoridades educativas. Tiene dos hijos en el establecimiento, en tercero y cuarto año. Ninguno asiste a las divisiones de los alumnos que acusaron haber recibido descargas, pero por la tarde su hija cursa en el mismo salón que el grupo de Agustina Chávez. "No me voy conforme con las respuestas que escuché, porque una cosa es lo que te dicen acá dentro y otra lo que terminan haciendo o escribiendo en los muros (de redes sociales). Yo no estoy segura hasta que no vea que cambiaron las cosas", reconoció.



El edificio de la Escuela 16 permanecerá sin clases hasta el viernes.





Los padres de la alumna afectada dieron detalles de lo sucedido y apuntaron contra el Consejo Escolar.





