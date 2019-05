P U B L I C





Ante la denuncia de que una niña habría recibido una descarga eléctrica Dos electricistas matriculados comprobaron que "no pudo haberse producido una descarga sobre una alumna porque no existen condiciones para que eso ocurriera". Luego que la madre de una alumna de la Escuela Nº 16 "General de San Martin" denunciara en los medios de comunicación que su hija habría sufrido una descarga eléctrica, desde el Consejo Escolar Campana, confirmaron que dos electricistas matriculados comprobaron que no "estaban las condiciones dadas para que se produjera" un incidente como el que se denunció. "Se analizaron las instalaciones con un busca polo inductivo, y se comprobó que no existía ninguna fuga. En definitiva no hay nada que pudiera conducir la energía para producir una descarga. No estamos poniendo en duda el relato de la alumna, sino dando a conocer los hechos objetivos. Hechos que pudimos comprobar tanto desde el punto de vista técnico como visualmente recorriendo el lugar", dijo el Presidente del Consejo Escolar Martín Aquino. Además resaltaron que la menor fue "asistida preventivamente por el servicio de emergencias de la escuela, pero que no comprobó ninguna lesión". Tanto el consejero Mario Luna, como la inspectora jefa distrital, Silvia López estuvieron presentes en el lugar el lunes y escucharon a los padres que se acercaron preocupados por la difusión del hecho en redes sociales.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR, MARTÍN AQUINO DIJO QUE NO DESCREE DEL RELATO DE LA NIÑA PERO ENTIENDE QUE NO FUE UN INCIDENTE ELÉCTRICO. #LocalesPolíticayEconomía Inspeccionan de manera preventiva el edificio de la Escuela Nº 16: Dos electricistas matriculados del Consejo Escolar revisaron las instalaciones y corroboraron que no hay descargas eléctricas en las paredes ... https://t.co/g1QNIgXTAd | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 26 de abril de 2019 #LocalesPolicialesSociedad Niña de 13 años recibe descarga eléctrica en la Escuela 16: Está bien y quedó internada en observación. Estaba en el aula y al agacharse para buscar su mochila, con su codo tocó los cables de un enchufe roto ... https://t.co/BgBznznUlM | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 11 de abril de 2019

Escuela Nº 16:

Desde el Consejo Escolar descartaron que "haya ocurrido un incidente eléctrico"

