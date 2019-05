La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/may/2019 La jefa de Gabinete se reunió con la policía que salvó la vida de un niño telefónicamente







"Es un orgullo que la ciudad cuente con un equipo de agentes capacitados al servicio de los vecinos que atienden en la Mesa de Enlace", enfatizó Schvartz al visitar a la joven que le dio instrucciones a la mamá de un nene que convulsionaba. La jefa de Gabinete del Municipio, Mariela Schvartz, se reunió este martes con Belén Plattner, la policía que, a través de consejos, logró salvarle la vida a un niño guiándole cómo accionar a su mamá telefónicamente. El hecho ocurrió la semana pasada, cuando una vecina llamó desesperadamente a la Mesa de Enlace del CIMoPU para alertar que su hijo estaba sufriendo una convulsión y solicitar asistencia del SAME. En la comunicación, la joven agente –acompañada por sus pares- contuvo a la vecina ante la desesperante situación con gran profesionalismo. El encuentro entre la jefa de Gabinete y la policía fue convocado con motivo de felicitar a las oficiales que trabajan en la Mesa de Enlace que cumplieron responsablemente y con mucha sensatez su función. Durante la reunión, Schvartz se interiorizó en el trabajo que realiza las agentes de la policía local, quienes atienden a diario los llamados de emergencias que ingresan por la aplicación para celulares Alerta Campana. "Es un orgullo que la ciudad cuente con un equipo de agentes capacitados al servicio de los vecinos que atienden en la Mesa de Enlace", expresó la Jefa de Gabinete, luego de escuchar el estremecedor relato. Además, destacó que "Belén y sus compañeras son un ejemplo de valentía y sobre todo de compromiso. No solo destaco la vocación de servicio que tienen, sino también la sensibilidad y entrega. Hay que reconocer y empoderar a mujeres como ellas que dan lo mejor de sí para la comunidad". Por último, Schvartz y Plattner destacaron la importancia de descargar en los celulares la aplicación gratuita creada por el Municipio que, con tan solo presionar un botón se puede dar aviso a la policía, bomberos y SAME ante una emergencia o urgencia.

Mariela Schvartz felicitó a las policías que trabajan en la Mesa de Enlace





Schvartz escuchó de primera mano el estremecedor relato

