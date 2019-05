La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/may/2019 Recuerdan la importancia de tener completo el calendario de vacunación







Desde la Secretaría de Salud informaron que las vacunas son la principal medida de prevención contra muchas enfermedades infecto-contagiosas. La Secretaría de Salud del Municipio recuerda a la comunidad la importancia de mantener completo y actualizado el calendario de vacunación. Al respecto, la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, explicó que "las vacunas son la principal medida de prevención contra muchas enfermedades infecto-contagiosas". Dentro del Calendario Nacional de Inmunizaciones establecido por el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra la vacuna contra el Neumococo, que protege contra los serotipos que causan las enfermedades más frecuencia en nuestro país. El infectólogo Federico Simioli explicó que, en la Argentina, el neumococo es la bacteria más habitual causante de neumonía y meningitis en pediatría y es la principal causa de sepsis después del periodo neonatal. Aunque puede afectar a cualquier persona, "los grupos más vulnerables de tener enfermedad grave son: niños menores de 2 años, aquellos que padecen enfermedades crónicas renales, cardíacas, pulmonares, personas con alteraciones de su sistema inmune, diabéticos, los que no poseen bazo, todos ellos independientemente de la edad, y los mayores de 65 años". Dicha vacuna es segura y eficaz y, según el calendario nacional, se debe aplicar en: - Niños y niñas de 2 meses: primera dosis. - Niños y niñas de 4 meses: segunda dosis. - Niños y niñas de 12 meses: dosis de refuerzo. - Adultos mayores de 65 años: esquema secuencial de dos vacunas (conjugada 13 valente y polisacárida 23 valente). También contempla la vacunación a personas de 5 a 64 años con factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad neumocócica invasiva: Inmunocomprometidos: - Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas - Infección por VIH - Insuficiencia renal crónica - Síndrome nefrótico - Leucemia, Linfoma y enfermedad de Hodgkin - Enfermedades neoplásicas - Inmunodepresión farmacológica - Trasplante de órgano sólido - Mieloma múltiple - Asplenia funcional o anatómica - Anemia de células falciformes - Implante coclear - Fístula de LCR Las dos últimas condiciones a pesar de no corresponder a entidades con inmunocompromiso se consideran de alto riesgo para enfermedad neumocócica invasiva. No inmunocomprometidos: - Cardiopatía crónica - Enfermedad pulmonar crónica - Diabetes mellitus - Alcoholismo - Enfermedad hepática crónica - Tabaquismo Trasplante de células hematopoyéticas Los mayores de 65 años no requieren orden médica para vacunarse. Las personas entre 2 y 64 años con indicación de vacuna contra neumococo, deben presentar orden médica detallando en la misma, el grupo de riesgo al cual pertenece. Quienes quieran obtener más detalles de la vacunación para neumococo pueden ingresar a la página web del Ministerio de Salud www.msal.gov.ar o llamar al 0810-222-1002.

